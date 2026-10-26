Un estremecedor caso de presunto feminicidio tiene consternada a la comunidad de Cravo Norte, Arauca, luego de que la búsqueda de dos menores de edad terminara con el hallazgo del cuerpo de su madre enterrado en el patio de su propia vivienda.

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De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la investigación permitió reconstruir las circunstancias en las que fue encontrada la mujer y establecer, mediante el dictamen forense, las lesiones que presentaba. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a su pareja el delito de feminicidio agravado.

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El hombre no aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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La investigación tomó un rumbo determinante cuando un familiar de la víctima encontró señales sospechosas en el patio de la vivienda. En el lugar había una amplia cantidad de tierra removida y se percibía un fuerte olor, situación que motivó la solicitud de apoyo a la Policía Nacional.

Con la intervención de las autoridades, fue localizado el cuerpo de la mujer, que estaba enterrado en ese espacio de la casa. Según la información conocida sobre el caso, el cadáver tenía las manos amarradas con un cordón y un elemento que le sujetaba la boca. Estos detalles quedaron dentro de las circunstancias examinadas por los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

Antes del hallazgo, mientras se adelantaban las labores de búsqueda de los menores, el padre les habría dicho a otras personas que su esposa se había marchado con otro hombre.

Sin embargo, las señales encontradas en el patio llevaron a las autoridades a profundizar en una hipótesis distinta y a examinar la posible responsabilidad del compañero sentimental de la mujer.

Uno de los elementos que forman parte de la investigación es la información anónima que, según la Fiscalía, había alertado sobre las sospechas de una menor, hija del hombre actualmente procesado.

De acuerdo con esa información, la niña habría manifestado que sospechaba que su padre había causado la muerte de su madre y posteriormente la había enterrado en la vivienda. Los testimonios de los menores también permitieron reconstruir parte de lo que ocurrió después de la desaparición de la mujer.

Según el relato de una de las niñas, al regresar del colegio notó que su madre no estaba y observó un hueco parcialmente cubierto en el patio de la casa. Al preguntarle a su padre por ese lugar, el hombre habría respondido que allí había enterrado un pescado.

Esa explicación quedó consignada dentro de los elementos que examinan las autoridades para establecer cómo ocurrieron los hechos y qué sabía el procesado sobre la desaparición de su pareja.

El examen de Medicina Legal aportó información clave para esclarecer la muerte de la víctima. Según el dictamen forense, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, los especialistas identificaron lesiones traumáticas en la región craneoencefálica, entre ellas heridas en el cuero cabelludo y fracturas en los huesos del cráneo.

Estos hallazgos hacen parte de las pruebas que buscan establecer las circunstancias de la muerte y sustentar la investigación penal. El caso ha generado preocupación en Cravo Norte, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo y por el hecho de que los menores estuvieran buscando a su madre sin conocer lo que había ocurrido.

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Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó al hombre el delito de feminicidio agravado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez ordenó que continúe privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

La imputación constituye una acusación formal dentro del proceso, pero no equivale a una condena. Las autoridades deberán avanzar en la presentación y valoración de las pruebas para determinar la responsabilidad penal del señalado.

La investigación busca esclarecer completamente lo ocurrido en la vivienda y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer.

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