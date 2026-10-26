Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali, informó que continuará con trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. Esta actividad, de acuerdo con la entidad, podría traer consigo la suspensión temporal del servicio de agua potable en algunas zonas durante este lunes. El objetivo principal de las maniobras es reponer válvulas y optimizar las redes de distribución, tareas que la Gerencia de Acueducto coordina para mejorar la infraestructura y garantizar un mejor abastecimiento futuro.

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De acuerdo con la información entregada, la suspensión del servicio afectará a sectores puntuales. Entre los barrios que estarán sin agua potable se encuentran Sindical y Alto Menga. En el barrio Sindical, los puntos específicos afectados corresponden a las direcciones Transversal 34 número 42C 41 y Transversal 34 número 42C 95. Por su parte, en Alto Menga, la suspensión ocurrirá en el sector ubicado en la Avenida 7C1 Norte con 53. La notificación anticipada de estas áreas impactadas permite que los ciudadanos tomen precauciones y se preparen frente a los posibles inconvenientes que cause la falta temporal del suministro.

Las labores de mantenimiento y modernización de las redes de acueducto suelen ser indispensables para asegurar el funcionamiento eficiente de los servicios públicos. Emcali reiteró que, aunque la interrupción puede representar molestias para los habitantes, estas acciones son necesarias para prevenir daños mayores y fallas inesperadas en el futuro. De esta manera, la empresa busca reducir el riesgo de emergencias o cortes prolongados y aumentar la cobertura y calidad del servicio entregado a los caleños.

Durante jornadas de este tipo, es habitual que los usuarios se enfrenten a dificultades para realizar tareas domésticas o requieran hacer ajustes en sus rutinas diarias. Por eso, Emcali hace un llamado a la ciudadanía para que almacene suficiente agua, use el recurso con responsabilidad y consulte canales oficiales para estar al tanto de novedades sobre la restitución del servicio. Así, la empresa mantiene un compromiso con la transparencia y la comunicación constante mientras avanzan los trabajos de infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali el lunes, 26 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información publicada, los barrios que tendrán suspensión temporal del servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento de Emcali serán Sindical y Alto Menga. En Sindical, los puntos específicos afectados son Transversal 34 número 42C 41 y Transversal 34 número 42C 95. En Alto Menga, el corte ocurrirá en Avenida 7C1 Norte con 53.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto?

Según Emcali, las actividades de reparación y mantenimiento, que incluyen la reposición de válvulas y la optimización de redes, se llevan a cabo para mejorar la infraestructura de acueducto y garantizar un servicio de agua más eficiente y seguro. Aunque la interrupción puede representar una molestia temporal para los usuarios, estos trabajos son claves para evitar daños mayores y prevenir problemas que puedan afectar a la ciudad en el futuro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.