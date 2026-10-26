Las entidades donde trabajó Deicy Jiménez fueron el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

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En cinco contratos durante el gobierno de Gustavo Petro recibió cerca de $100 millones, según el rastreo de documentos de contratación citado por varios medios.

Jiménez, de 29 años, obtuvo dos contratos con el Senado en 2023. El primero, por $7 millones, estuvo relacionado con labores de archivo, mientras que el segundo, por $34 millones, se extendió hasta julio de 2024 y estuvo ligado a la Primera Vicepresidencia, entonces encabezada por María José Pizarro.

En junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le asignó un contrato de $18 millones para actividades de archivo y organización documental.

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Posteriormente, el Ministerio del Interior la vinculó mediante un contrato de $11,15 millones para apoyar proyectos financiados por Fonsecon. En enero de 2026, esa vinculación fue renovada por $30 millones.

Los contratos suman alrededor de $100 millones durante el periodo analizado y, con otros vínculos anteriores, el total supera los $130 millones en cinco años.

El caso tomó relevancia luego de que Jiménez afirmara públicamente que obtuvo contratos estatales a cambio de favores personales al expresidente Petro.

La Fiscalía y los organismos de control deberán determinar si existió alguna irregularidad. Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella activó una ruta de protección para la denunciante.

Polémicas y logros de Petro

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