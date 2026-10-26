Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Deicy Jiménez, quien afirmó en una entrevista con Vicky Dávila, publicada por la revista Semana, que habría existido una red de mujeres vinculadas al entonces mandatario mediante contratos estatales y encuentros íntimos. En un comunicado, el expresidente negó haber cometido delitos en su vida privada y aseguró que nunca utilizó su posición para obtener favores personales.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Material impublicable” comprometería a Petro: dan más detalles de explosiva denuncia de Deicy Jiménez)

El exjefe de Estado sostuvo que, después de los señalamientos que lo han relacionado con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico, ahora se busca exponer aspectos de su intimidad. También cuestionó a quienes, según él, estarían detrás de una operación para indagar sobre sus relaciones personales.

Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia, este es mi comunicado: pic.twitter.com/I0dDYSVjtF — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2026

Petro cuestionó las denuncias y defendió su vida privada

Jiménez aseguró en la entrevista con Dávila que mantuvo una relación con Petro y que obtuvo contratos durante cerca de cinco años en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La mujer también habló de supuestas reuniones en hoteles y viviendas, en las que, según su relato, se consumían sustancias alucinógenas. Además, afirmó que entre 30 y 40 mujeres habrían integrado un círculo cercano al exmandatario y que algunas recibían contratos a cambio de encuentros íntimos.

Petro rechazó que se utilice su vida privada para cuestionar su conducta y sostuvo que no ha cometido delitos en sus relaciones personales. Asimismo, aseguró que nunca ha sometido a una mujer ni ha empleado el poder público para obtener beneficios íntimos.

(Lea también: Exponen video de Deicy Jiménez, que señaló a Petro de pagarle por servicios íntimos con contratos)

El expresidente también defendió los programas estatales dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica, incluidas madres cabeza de hogar y mujeres que ejercen el trabajo sexual. Según explicó, esas iniciativas buscan ampliar sus oportunidades laborales y educativas, y no tienen relación con las acusaciones divulgadas.

El expresidente habló de libertad y respeto a las mujeres

En su comunicado, Petro señaló que la intimidad debe protegerse y cuestionó que se convierta en un asunto de exposición pública. También afirmó que sus principios personales están relacionados con la libertad, la igualdad y el respeto por las decisiones de otras personas.

El exmandatario defendió, además, las políticas sociales de su Gobierno y aseguró que las mujeres de menores ingresos estuvieron entre las principales beneficiarias de su gestión. En ese contexto, mencionó un aumento del 41 % en sus ingresos reales, cifra que atribuyó a los resultados de sus políticas económicas y sociales.

Las declaraciones de Jiménez y la respuesta de Petro mantienen la controversia en el terreno público. Los señalamientos sobre presuntos contratos a cambio de encuentros íntimos constituyen acusaciones que deben ser verificadas; el comunicado del expresidente, por su parte, recoge su rechazo a esas versiones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.