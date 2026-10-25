El presidente de Colombia, De la Espriella, responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro por el estado actual del país y salió al paso de quienes le exigen resultados concretos cuando apenas completa 75 días al frente del Ejecutivo. Sus declaraciones, cargadas de dureza, marcaron distancia tanto con la oposición como con sectores del periodismo y la opinión pública.

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En su discurso, el mandatario cuestionó a quienes, según él, guardaron silencio durante el cuatrienio anterior y ahora elevan la voz para señalar su gestión. “Mis detractores pretenden que en apenas 3 meses de gobierno resuelva el desastre que heredé después de 4 años de desidia, improvisación, falta de planeación, politiquería y gravísimos cuestionamientos de corrupción. ¡Qué cinismo tan grande!”, afirmó el jefe de Estado.

De la Espriella fue categórico al señalar que las fallas en seguridad, el debilitamiento institucional y el desorden en las finanzas públicas son herencia directa de la administración anterior. «Los mismos que guardaron silencio mientras se deterioraba la seguridad, se debilitaban las instituciones, se desordenaban las finanzas públicas y se las robaban, y se acumulaban los problemas del país, ahora exigen que todo se resuelva de la noche a la mañana», reclamó.

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El presidente también rechazó de forma explícita las críticas provenientes de medios de comunicación y columnistas de opinión. Los describió como sectores «divorciados de las necesidades del pueblo» que nunca aceptaron su llegada al poder por provenir de fuera de los círculos tradicionales. «Esos que hoy me atacan siguen profundamente divorciados de la realidad nacional, porque son exactamente los mismos que durante la campaña aseguraban que mi candidatura no tenía sentido», sostuvo.

Pese a la dureza del tono, De la Espriella aclaró que no busca eludir compromisos. «No estoy buscando excusas ni eludiendo responsabilidades. Por eso trabajo 20 horas al día, es la única manera de sacar las cosas adelante», aseguró, al tiempo que apeló a su origen provincial como símbolo de representación ciudadana frente a las élites.

¿Cuáles son los principales problemas que De la Espriella atribuye al gobierno Petro?

El mandatario señaló que recibió un país con deterioro en seguridad, instituciones debilitadas, finanzas públicas desordenadas y señalamientos graves de corrupción. Para él, estos son los factores estructurales que explican por qué no es posible mostrar transformaciones profundas en menos de 90 días.

¿Por qué De la Espriella critica a los medios de comunicación?

El presidente los acusa de haber ignorado los problemas durante el gobierno anterior y de atacar ahora su gestión con motivaciones políticas, no ciudadanas. Además, sostiene que esos sectores nunca creyeron en su candidatura y fallaron al interpretar el sentir popular que lo llevó a la presidencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.