El presidente Abelardo de la Espriella anunció la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros que, según informó, estarían vinculados con conductas delictivas como atracos, tráfico de drogas y porte ilegal de armas, entre otras acciones que afectan la seguridad ciudadana.

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La medida se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado entre Migración Colombia y la Policía Nacional. De acuerdo con el mandatario, los procedimientos hacen parte de las acciones de su Gobierno para enfrentar la delincuencia y reforzar los controles migratorios en el país.

“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente”, manifestó el jefe de Estado al referirse a las medidas contra los ciudadanos extranjeros.

21 extranjeros fueron trasladados desde Arauca

Uno de los principales operativos se adelantó en Arauca, donde las autoridades intervinieron a 21 ciudadanos extranjeros. Según el anuncio presidencial, estas personas fueron trasladadas hacia Paraguachón, en La Guajira, para su entrega a las autoridades venezolanas.

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El mandatario también indicó que se han adelantado actuaciones migratorias en otras ciudades, aunque no entregó detalles adicionales sobre los lugares en los que se desarrollaron esos procedimientos.

Entre los casos mencionados por el presidente hay dos que destacó por sus antecedentes. Uno de los ciudadanos deportados registra ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado.

Otro de los extranjeros expulsados acumula 55 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, según la información divulgada por el Gobierno.

De la Espriella lanzó advertencia contra la delincuencia

El presidente sostuvo que Colombia recibirá a los extranjeros que lleguen a trabajar, respetar las leyes y contribuir al país, pero advirtió que habrá medidas contra quienes utilicen su condición migratoria para cometer delitos.

“Colombia no es refugio de delincuentes, vengan de donde vengan”, afirmó el mandatario, quien insistió en que su administración mantendrá una política de tolerancia cero frente a las conductas que afecten la seguridad.

¡COLOMBIA TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA QUIENES VIENEN A TRABAJAR HONRADAMENTE, PERO CERRADAS PARA QUIENES PRETENDEN DELINQUIR Y ATERRORIZAR A NUESTRA GENTE! La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, vinculados con atracos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana. En Arauca se adelantaron procedimientos contra 21 ciudadanos extranjeros, con traslado hacia Paraguachón, en La Guajira, para su entrega a las autoridades venezolanas. También se han desarrollado actuaciones migratorias en otras ciudades del país. Uno de los deportados registra ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado. Otro de los expulsados acumula 55 medidas correctivas por conductas contrarias a la convivencia. ¡QUE LES QUEDE ABSOLUTAMENTE CLARO: COLOMBIA NO ES REFUGIO DE DELINCUENTES, VENGAN DE DONDE VENGAN! Los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado. ¡CERO TOLERANCIA CON LA DELINCUENCIA EN LA PATRIA MILAGRO! La seguridad de los colombianos y la soberanía nacional se respetan y se hacen respetar. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

De la Espriella también señaló que la protección de los ciudadanos y el respeto por la soberanía nacional son prioridades de su Gobierno. Sin embargo, el anuncio no incluyó información detallada sobre la situación migratoria individual de los 27 extranjeros ni sobre las decisiones administrativas específicas que sustentaron cada expulsión o deportación.

Las expulsiones y deportaciones son medidas migratorias distintas, por lo que la situación jurídica de cada persona depende del procedimiento aplicado por las autoridades competentes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.