Por: El Espectador

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El Gobierno nacional ha encendido las alarmas tras identificar posibles actos de corrupción en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) de Córdoba. El presidente Abelardo de la Espriella detalló este domingo que, después de haberse efectuado una “visita de verificación” a la sede de esa entidad en ese departamento, los hallazgos obligan a replicar un escrutinio similar en todas las sedes del país. En palabras del mandatario, tanto la Fiscalía como otros organismos de control ya tienen en sus manos informes que revelan serias irregularidades administrativas y contractuales en la regional de Córdoba, según reseñó El Espectador.

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Entre los hechos que más preocupan están “pliegos direccionados para favorecer a los mismos contratistas durante años, ausencia de estudios de mercado, pagos por servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y supervisores que autorizaron desembolsos sin verificar su cumplimiento”. De acuerdo con la información entregada, algunos contratos analizaron desembolsos por altos montos, sin el respaldo adecuado de cumplimiento de los servicios pactados. Por ejemplo, uno de los contratos observados asciende a 933 millones de pesos, caso en el cual se detectó la entrega de refrigerios presuntamente en mal estado y el pago de eventos donde no se cumplían los aforos requeridos. Otro contrato, por 765 millones de pesos, también está bajo la lupa, pues se registraron entregas de medicamentos próximas a vencer y parcialidad o retrasos en la distribución, lo que pone en entredicho la gestión administrativa y la supervisión.

De la Espriella ha señalado que detrás de estas conductas estarían involucrados políticos de Córdoba, por lo cual se solicitarán más investigaciones penales y un seguimiento profundo a las redes de corrupción posiblemente articuladas en la entidad. El presidente anunció, además, que este ejercicio de vigilancia no será exclusivo para Córdoba. Las auditorías y revisiones administrativas se aplicarán en todas las regionales y centros del Sena, con el objetivo de examinar no solo la legalidad en la contratación y pagos, sino también los programas de formación, la infraestructura y la destinación exacta de los recursos públicos, como quedó consignado en declaraciones citadas por El Espectador.

Para la noche del 25 de octubre, está prevista una alocución presidencial en la que se esperan más detalles sobre estas acciones, en un contexto donde además se han producido otros movimientos relevantes en el Gobierno, como la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la expedición del presupuesto nacional por decreto.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades halladas en el Sena de Córdoba según el Gobierno?

De acuerdo con lo divulgado por El Espectador, las irregularidades más graves incluyen la persistencia de pliegos contractuales direccionados hacia los mismos beneficiarios, ausencia de estudios de mercado, pagos efectuados por actividades o servicios que no se comprobaron, fraccionamiento de contratos para posiblemente evadir controles y supervisores que autorizaron desembolsos sin constatar el cumplimiento de los acuerdos pactados.

¿Qué acciones anunció el presidente De la Espriella para prevenir la corrupción en el Sena a nivel nacional?

Según lo anunciado oficialmente, el presidente de la República aseguró que las auditorías iniciadas en Córdoba se replicarán en todas las sedes y centros del Sena en el país. El examen abarcará la contratación, pagos realizados, programas de formación, infraestructura y la destinación de los recursos, con el fin de erradicar posibles redes de corrupción y garantizar un manejo transparente de los fondos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.