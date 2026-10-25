Vicky Dávila aseguró que Deicy Jiménez le entregó material “impublicable”, incluidos videos, conversaciones y una fotografía, que, según la periodista, serían pruebas determinantes para respaldar el relato de la joven sobre lo que habría vivido con Gustavo Petro.

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Dávila señaló que parte de ese contenido no será publicado por respeto a la dignidad de Jiménez, Petro y sus familias, pero que podría quedar en poder de las autoridades como parte de eventuales investigaciones.

Jiménez contactó a Dávila el pasado 28 de julio y manifestó que quería denunciar situaciones que, según su relato, involucrarían abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres durante el gobierno de Petro. La joven afirmó ser funcionaria y dijo estar dispuesta a entregar información sobre lo que conocía.

Según Dávila, Jiménez decidió esperar hasta la salida de Petro de la Presidencia porque temía por su seguridad.

La periodista explicó que la mujer le habría contado detalles sobre una supuesta red de unas 40 mujeres que habría estado al servicio del entonces mandatario.

En su denuncia, Jiménez también habría afirmado que transportó droga para Petro y que recibió pagos por servicios sexuales mediante contratos.

Dávila sostuvo que, debido a la gravedad de las acusaciones y a la posible utilización de recursos públicos, los hechos deben ser investigados por las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.