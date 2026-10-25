En medio de los señalamientos contra Gustavo Petro durante su Gobierno, Abelardo de la Espriella anunció una alocución presidencial para la noche del domingo 25 de octubre de 2026.

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El mandatario de Colombia lanzó a invitación para esa presentación en vivo desde las 8 de la noche, sin ofrecer mayores detalles acerca del tema previsto en cuestión en esa aparición.

“Los invito a conectarse a través de los canales nacionales de televisión pública y privada, RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional y las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República”, indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que hay dos puntos claves que han sido foco de interés en la política nacional en los últimos días, con uno de ellos que estalló precisamente en el remate de esta semana.

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La mención de contratos como supuesto pago de Petro para servicios íntimos puede ser un tema que salga a flote debido a que varios de estos episodios presuntamente sucedieron durante el mandato en cuestión.

Si bien no parece un asunto que implique un interés central para ser tratado en una alocución presidencial, la referencia no resulta descabellada si se tiene en cuenta que es un asunto delicado sobre la contratación estatal.

El contexto está mucho más remarcado si se tiene en cuenta que hay una molestia en la administración actual por lo que se ha calificado como un malgasto del anterior mandato en las finanzas.

Los cuestionamientos han sido constantes, especialmente con la huella del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 que afectó principalmente a Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Incluso, el Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, habló sobre el Presupuesto recientemente, en un asunto que se ha convertido de análisis exhaustivo para el Gobierno Nacional.

En ese mismo sentido, el otro tema que está sobre la mesa es el de la reciente salida de Rodrigo Lara como Ministro del Interior, uno de los cargos más determinantes en cualquier administración.

Si bien la llegada de Alejandro Ordoñez en su lugar es parte de una línea que tiene clara una de las manos derechas de De la Espriella, lo sucedido ha sido motivo de debate durante lo corrido de la semana.

Lejos de la controversia sobre el error de trámite en el Congreso para el mencionado Presupuesto de la Nación, las grandes dudas giran alrededor de otros aspectos que se han repetido.

Las posibles razones de la salida de Lara de MinInterior remarcan una supuesta división interna, asunto sobre el que no es descabellado que el mandatario hable en su alocución presidencial en la noche de este domingo.

Resulta pertinente recordar que, a diferencia de otras ocasiones en las que Petro repetía discursos en la plaza pública y los presentaba como en la televisión nacional, para este caso se aclaró que es en vivo.

En ese sentido, el mensaje del Jefe de Estado va a estar de la mano con la coyuntura no solo de lo sucedido en los últimos días, sino que es probable que se refiera a las incidencias en las últimas horas.

Otro aspecto que va a estar en el panorama es el de las elecciones en Brasil, donde hay una marcada diferencia entre ambos candidatos y una ventaja muy ligera para suponer que va a salir un ganador holgado.

De hecho, Lula da Silva y Flavio Bolsonaro ya votaron en la segunda vuelta y es muy probable que para el momento de la aparición de De la Espriella se conozca al ganador de esa contienda electoral.

La reacción a este tema también es clave para entender el manejo de la relación en una nueva etapa, por lo que es otro de los aspectos que podría aparecer en el panorama.

Así, solo queda por conocer si hay alguna clase de anuncio durante la alocución presidencial en un Gobierno Nacional que se aproxima a sus primeros 3 meses y, asimismo, 100 días.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.