Así como han salido a flote situaciones sobre el gobierno pasado, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, soltó revelaciones determinantes sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación para despejar dudas jurídicas y cuestionar la herencia económica recibida.

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El alto funcionario aclaró que las comisiones económicas del Congreso examinaron y respaldaron la iniciativa legislativa por amplia mayoría durante su trámite inicial en Senado y Cámara de Representantes, según contó en entrevista con Revista Semana.

Frente a las especulaciones sobre un colapso del proyecto fiscal en el Capitolio Nacional, Restrepo fue categórico al sentenciar: “Aquí no se ha hundido absolutamente nada”.

El dignatario admitió un desfase formal sobre un punto específico, precisando que “no coincidía lo aprobado por la Cámara vs. lo aprobado por el Senado” en el trámite legislativo.

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Esa situación forzó al Ejecutivo a aplicar el marco legal vigente, activando de inmediato “el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto” para dirimir la discrepancia surgida entre corporaciones.

Restrepo aclaró que “el presupuesto fue discutido y aprobado por el Congreso de la República en ese primer debate por 634,9 billones de pesos”, garantizando los recursos necesarios del país.

Cabe recordar que la controversia alrededor del Presupuesto desembocó en varias salidas en el Gobierno, entre ellas, la del exministro del Interior Rodrigo Lara.

El vicepresidente remarcó una diferencia sustancial frente a la administración precedente, recordando que la propuesta anterior terminó rechazada, mientras que el actual plan financiero sí obtuvo aval parlamentario.

La hoja de ruta fiscal garantiza compromisos con acreedores, asegurando que “cumple plenamente con el servicio de la deuda”, otorgando tranquilidad inmediata ante calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales.

El programa financiero concentra sus mayores partidas en inversión social, asignando casi 93 billones de pesos para educación y cerca de 82 billones de pesos para salud.

Asimismo, los legisladores incluyeron 2 billones de pesos derivados de emergencias por el terremoto, sumando fondos para la defensa nacional, recuperación territorial y sectores de la economía.

El dignatario expuso que la iniciativa debe vincularse a la reactivación productiva, advirtiendo que la actual administración recibió “un país con crecimiento malo y de mentiras”.

En un enérgico balance sobre los resultados del mandato previo, Restrepo denunció que el modelo económico descansó en sobreendeudamiento estatal y sentenció con severidad: “Dejaron al país jodido”.

El vicepresidente subrayó que “el crecimiento fue de 1,6 por ciento en promedio” durante los dos años anteriores, catalogando dicho desempeño como un saldo pésimo e insuficiente.

Además, alertó que la inversión productiva cayó drásticamente tras políticas lesivas, situándose en “el peor dato en 51 años de la historia de Colombia” según los balances oficiales.

El alto funcionario cuestionó fuertemente las medidas tributarias del mandato anterior, acusando que “satanizaron al sector productivo, aumentaron los impuestos al pequeño empresario” y perjudicaron a trabajadores independientes.

Ante ese complejo panorama, Restrepo indicó que el mandatario Abelardo De La Espriella le encomendó reactivar la economía, sosteniendo que “crecer” representa el primer paso para fondear el presupuesto.

El segundo componente de sostenimiento radicará en un severo plan de austeridad estatal implementado a través del marco normativo impulsado por el Gobierno nacional.

En ese sentido, la administración busca “bajar el derroche, el exceso de gasto público innecesario, las corbatas que no le están ayudando al futuro del país” mediante ajustes directos.

El alto dignatario precisó que la contención institucional redujo el gasto público en cerca de 14 billones de pesos, suma representativa del 0,7 por ciento del PIB nacional.

Para el periodo de 2027, el Ejecutivo nacional replicará ese esfuerzo para sanear las cuentas fiscales recortando desembolsos innecesarios dentro de los diferentes despachos ministeriales.

Finalmente, el vicepresidente reveló que la tercera vía asegurará “un ajuste fiscal que le permita al país ordenar sus finanzas públicas” de manera duradera y responsable.

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