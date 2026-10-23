El presupuesto del próximo año tendría que pasar por un recorte de gran magnitud. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno debe ajustar sus cuentas en por lo menos 70 billones de pesos para 2027, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país. Así lo dio a conocer durante el Congreso de la Construcción de Camacol.

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La cifra planteada por Restrepo supone una reducción considerable de los recursos destinados a distintos sectores estatales. El vicepresidente sostuvo que el país necesita un cambio en el manejo del gasto público y cuestionó que el crecimiento económico dependa de un aumento constante de los desembolsos del Estado.

“Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos”, afirmó Restrepo. Durante su intervención, el funcionario insistió en que el país debe abandonar un modelo que, en su opinión, se apoya demasiado en el gasto público.

El vicepresidente también defendió la necesidad de impulsar la inversión privada como parte de la estrategia económica. Restrepo señaló que el país debe evitar que los inversionistas se alejen y buscar condiciones que permitan atraer nuevamente capital.

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“Ninguna Nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país responsable”, manifestó el funcionario. En su intervención, añadió que uno de los retos consiste en recuperar la confianza de quienes pueden invertir en Colombia.

El anuncio se conoce después de que el Gobierno decretara un recorte de 13,8 billones de pesos al presupuesto de 2026. Restrepo mencionó esa reducción como un primer compromiso dentro del ajuste fiscal que, a su juicio, debe continuar durante el próximo año.

En conjunto, los sectores enumerados concentran cerca de 5,78 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 42 % del ajuste total.

Los sectores con recorte en 2026

Estos son los recortes previstos para las entidades mencionadas:

Aeronáutica Civil: $949.143 millones.

Registraduría Nacional del Estado Civil: $775.000 millones.

Rama Judicial: $696.496 millones.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones.

Ministerio del Trabajo: $269.814 millones.

Ministerio del Interior: $261.862 millones.

Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones.

Las cifras muestran que el ajuste de 2026 recae sobre entidades de distintos sectores, entre ellas organismos de control, dependencias del Ejecutivo y la Rama Judicial. Los valores enumerados suman aproximadamente 5,78 billones de pesos y representan una parte importante de la reducción presupuestal decretada.

La discusión de fondo apunta a la dimensión del recorte que debería aplicarse en 2027. Los 70 billones de pesos mencionados por Restrepo corresponden a su planteamiento sobre el ajuste necesario para las cuentas públicas del próximo año, no a una reducción que ya haya sido decretada.

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