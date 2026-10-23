La compra de vivienda depende en gran medida de los ingresos mensuales, la cuota inicial y la capacidad de endeudamiento.

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Un simulador del Banco de Occidente, con un plazo de 20 años y financiación de hasta 70% del valor del inmueble, estima que para comprar una vivienda de $300 millones se requieren ingresos de $9,2 millones mensuales mediante crédito hipotecario y $10,2 millones con leasing habitacional.

Para una vivienda de $500 millones, el ingreso sugerido asciende a $15,4 millones con crédito hipotecario y $17 millones con leasing.

En este escenario, la cuota inicial sería de $150 millones y $100 millones, respectivamente. Para una propiedad de $1.000 millones, los ingresos necesarios serían de $30,8 millones con crédito hipotecario y $34,1 millones con leasing, con cuotas iniciales de $300 millones y $200 millones.

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Las simulaciones utilizan tasas anuales de 16,19% para crédito hipotecario y 15,54% para leasing.

Las cuotas estimadas van desde $2,7 millones para una vivienda de $300 millones hasta $10,2 millones para una de $1.000 millones.

Expertos recomiendan no elegir vivienda únicamente por el monto que presta el banco. La cuota debería representar máximo 30% de los ingresos familiares, considerando otras deudas y gastos del hogar.

Además, el precio final depende de factores como ubicación, valor del metro cuadrado y características del inmueble.

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