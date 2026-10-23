Por: VALORA ANALITIK

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Una nueva alternativa para facilitar el acceso a vivienda propia fue planteada en el Congreso de la República mediante un proyecto de ley que busca eliminar la necesidad de pagar una cuota inicial para adquirir un inmueble. La iniciativa está dirigida principalmente a hogares de bajos ingresos y contempla subsidios, mecanismos de financiación y condiciones especiales para trabajadores informales.

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La propuesta surge en un contexto de dificultades para el sector de la construcción. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el mercado de vivienda registra una caída significativa en sus principales indicadores, con un retroceso que no se observaba desde octubre de 2011.

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De acuerdo con las cifras presentadas por Herrera, los lanzamientos de vivienda disminuyeron más del 17 %, las ventas cayeron cerca del 12 % y las iniciaciones de obra se redujeron un 14 %. Este comportamiento refleja los desafíos que enfrentan tanto las empresas constructoras como los hogares interesados en comprar vivienda.

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En este escenario, el Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias que no cuentan con los recursos suficientes para reunir el dinero exigido como cuota inicial.

¿Quiénes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa contempla beneficios para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el propósito de reducir las barreras económicas que dificultan la compra de vivienda en diferentes regiones del país.

Entre las medidas propuestas se encuentran subsidios de hasta 30 salarios mínimos, destinados a cubrir la cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición del inmueble, incluidos los trámites notariales.

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Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es la posibilidad de que los trabajadores informales también puedan acceder a estos beneficios. Para ello, podrían demostrar su capacidad de pago mediante soportes como los recibos de arrendamiento y de servicios públicos, en lugar de depender exclusivamente de los documentos laborales y financieros que suelen exigirse para solicitar un crédito hipotecario.

¿De cuánto serían las cuotas mensuales para pagar vivienda?

Uno de los objetivos planteados por el exministro Mauricio Cárdenas es que los beneficiarios puedan asumir cuotas mensuales cercanas a los $700.000. La finalidad es establecer pagos que guarden relación con la capacidad económica de los hogares a los que está dirigido el programa.

Adicionalmente, el proyecto propone que el Estado cubra hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante siete años, como una forma de disminuir el costo de la financiación para quienes adquieran vivienda bajo estas condiciones.

Para las madres cabeza de familia, la iniciativa contempla un apoyo mayor, con una cobertura de hasta seis puntos porcentuales de la tasa de interés. De esta manera, se buscaría reducir el valor de los pagos asociados al crédito hipotecario durante el periodo establecido.

¿Qué población tendría prioridad?

El proyecto también plantea dar prioridad a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos se encuentran las víctimas del conflicto armado, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales y los hogares con menores ingresos.

Ahora, la propuesta deberá avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, los subsidios, las condiciones de acceso y los mecanismos de financiación descritos corresponden a las disposiciones planteadas en el proyecto y no constituyen todavía un beneficio disponible para los ciudadanos.

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El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.