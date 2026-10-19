Una oportunidad para quienes buscan mejorar sus condiciones de vivienda está entre los premios de una nueva estrategia de Colpensiones. La entidad contempla dos bonos de 217 millones de pesos cada uno dentro de ‘Ahorrar es Ganar 2026’, una convocatoria dirigida exclusivamente a personas vinculadas al programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.

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No se trata de un subsidio que se entregue de manera automática a quienes cumplan determinados requisitos. Los 217 millones corresponden a premios de un sorteo promocional autorizado por Coljuegos, cuyo objetivo es incentivar el ahorro formal entre personas con ingresos limitados.

Requisitos para participar en el sorteo de Colpensiones

Para ingresar al programa BEPS, los interesados deben cumplir unas condiciones generales. Entre ellas, se requiere ser ciudadano colombiano, tener 18 años o más y contar con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.

Además de cumplir con las condiciones de BEPS, los participantes deben estar vinculados al programa y atender las reglas particulares establecidas para ‘Ahorrar es Ganar 2026’. La participación está relacionada con el ahorro voluntario que cada beneficiario haga en su cuenta individual.

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Por los montos de ahorro establecidos dentro de las condiciones de la convocatoria, los usuarios reciben oportunidades de participar mediante boletas electrónicas. Estas entran al sorteo de los diferentes premios contemplados por Colpensiones.

El plan incluye dos bonos de 217 millones de pesos destinados a soluciones habitacionales y quienes resulten favorecidos podrán utilizar estos recursos para adquirir una vivienda, hacer mejoras o remodelaciones y comprar elementos para equipar el inmueble, siempre dentro de los usos autorizados.

Un punto clave para quienes estén interesados es que el premio no corresponde a dinero en efectivo de libre disposición. Colpensiones establece una destinación específica para los recursos, por lo que el ganador deberá cumplir con los procedimientos de verificación y legalización antes de acceder al beneficio.

La convocatoria también contempla otros premios. ‘Ahorrar es Ganar 2026’ incluye 1.000 bonos de consumo adicionales, destinados a compras en establecimientos aliados y distribuidos mediante diferentes sorteos regionales.

El sorteo de los dos bonos de vivienda está previsto para el 21 de enero de 2027 en Bogotá, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Los interesados deben revisar las condiciones completas de la convocatoria para conocer las fechas, requisitos y mecanismo de participación.

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