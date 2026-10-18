Por: EL PILON SA

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De acuerdo con una investigación publicada por EL PILÓN, se vislumbra un panorama financiero muy desigual en el reparto de regalías mineras dentro del departamento del Cesar para los próximos años. En específico, los municipios de Becerril, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico serán los principales beneficiarios entre 2027 y 2028, llegando a captar tres cuartas partes de las regalías municipales. Esta situación contrasta de manera notoria con la realidad de El Paso, que ha visto reducir de forma drástica su participación en estos ingresos, debido principalmente al comportamiento de la extracción de carbón en su territorio.

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Según un documento del Ministerio de Hacienda citado por EL PILÓN, El Paso fue el municipio más afectado en el bienio 2025-2026, perdiendo casi el 75 % de los recursos directos que esperaba recibir de la explotación de carbón. La explicación radica en la forma como se calculan y asignan las regalías: estos dineros no se entregan directamente, sino que el Congreso aprueba una proyección cada dos años —en este caso, mediante la Ley 2441 de diciembre de 2024— basada en las toneladas estimadas de carbón que se extraerán de cada municipio. Sin embargo, si esa producción no se cumple, los recursos proyectados se ajustan, como ilustra el recorte de $23.368 millones aplicado a El Paso mediante el Decreto 1027 del 12 de agosto de 2026. Así, los ingresos esperados pasaron de $32.279 millones a solo $8.911 millones, recorte que le quitó el 72,4 % de sus asignaciones directas.

Entre los motivos del desplome está el desplazamiento de los frentes de extracción minera. Aunque se asocia la operación principal de Drummond con El Paso y el corregimiento de La Loma, desde 2004, estas actividades dejaron de hacerse directamente en esa zona y migraron hacia Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Por esta razón, El Paso dependía de los contratos de compañías como Colombian Natural Resources (CNR) o Prodeco, pero el cumplimiento de metas no fue suficiente. Un elemento de alivio fue su bolsa de ahorros: para 2025-2026 cuentas con un cupo de $37.869 millones en regalías, aunque la mayoría es saldo no ejecutado del bienio anterior.

En contraste, Becerril y Agustín Codazzi han visto impulsadas sus finanzas gracias al avance de proyectos mineros como El Descanso y El Corozo. En el caso de Codazzi, el salto fue del 72,1 % en sus ingresos por producción minera, alcanzando $113.732 millones y, sumados otros rubros, un presupuesto total de $171.686 millones en regalías directas. Becerril, por su parte, elevó sus ingresos por producción a $229.063 millones y, sumando ahorros previos y rendimientos financieros, acumuló $558.926 millones en regalías directas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué El Paso perdió la mayoría de sus regalías mineras entre 2025 y 2026?

El Paso perdió casi el 75 % de sus regalías previstas debido a que la producción real de carbón en su territorio fue mucho menor a la proyectada en el presupuesto nacional. Según documentos del Ministerio de Hacienda citados por EL PILÓN, la minería en El Paso ha disminuido porque los proyectos de extracción se desplazaron hacia municipios vecinos, como Chiriguaná y La Jagua de Ibirico, afectando directamente sus ingresos por regalías.

¿Cuáles municipios recibirán más regalías del carbón en Cesar para el periodo 2027-2028?

De acuerdo con el reporte de EL PILÓN, los municipios de Becerril, Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico concentrarán tres cuartas partes de las regalías municipales del departamento del Cesar en el bienio 2027-2028, gracias, principalmente, al aumento de la extracción minera en sus territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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