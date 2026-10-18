Por: EL PILON SA

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Valledupar se encuentra en el centro de una vibrante celebración culinaria con la realización de la quinta edición de ‘Come Valledupar’, evento que resalta como el más relevante dentro de la escena gastronómica de la capital del Cesar. De acuerdo con la información oficial suministrada por las redes sociales del festival, la cita comenzó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 25 de ese mes. Durante estos diez días, más de 26 marcas locales se integran para dinamizar el comercio de la ciudad y resaltar el talento de sus cocineros, quienes han preparado recetas singulares y propuestas exclusivas para este encuentro.

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La propuesta de ‘Come Valledupar’ se estructura en dos categorías claramente diferenciadas, pensadas para atender los diversos gustos de los asistentes. Por un lado, la modalidad Fast Food (comida rápida) ofrece a los visitantes un menú para dos personas que incluye entrada, dos platos fuertes, postre, dos cervezas Club Colombia y dos bebidas Hatsu, con un costo de $84.900. Entre los establecimientos que conforman esta categoría se destacan Jaime Exterminio, Sr. Brocheta, Dos Mundos, La Barbacoa Grill, Deux Club, Podium, La Casa del Café, The Vilos House, Char’s Burger, Pample’s, Tres Patrones, TST Street & Grill, Billy, Don H&F y Kupa.

Para quienes buscan una experiencia más sofisticada, la categoría Gourmet eleva el nivel con alternativas de alta cocina y creaciones de autor. Por un valor de $159.900, dos personas pueden acceder a un menú completo compuesto por los mismos componentes que la modalidad rápida, pero con recetas y ambientes propios de una ruta gourmet. Restaurantes reconocidos como Taisama, MB Steak House, Cipriano, Munchies, Casa Belén, Varadero, Galeón, Vicente, Agua Viva, La Martina, Ferrini Trattoria, María Namén, Monarca y Donde Siempre Parilla lideran esta ruta exclusiva, según los datos divulgados en las publicaciones del evento.

El festival, además de estimular la economía local, busca invitar tanto a residentes como visitantes a explorar las diferentes propuestas gastronómicas de Valledupar. Quienes deseen conocer detalles sobre la programación, menús y ubicaciones de los restaurantes, pueden encontrar información actualizada en el perfil oficial de Instagram del festival, @Come_valledupar. El evento se consolida así como una plataforma para promover la diversidad culinaria y el desarrollo comercial en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Come Valledupar' y cómo funciona el festival gastronómico?

'Come Valledupar' es el evento gastronómico más importante de la capital del Cesar, diseñado para impulsar el sector comercial y destacar el talento culinario vallenato. El festival reúne a más de 26 marcas locales y organiza su oferta en dos grandes categorías: Fast Food y Gourmet. Cada opción presenta menús diseñados para dos personas, con precios y propuestas diferenciadas, e incluye entrada, platos fuertes, postre, cervezas y bebidas. Se realiza durante diez días y la programación se puede consultar en el perfil oficial de Instagram del evento, @Come_valledupar.

¿Cuáles son los precios y restaurantes participantes en 'Come Valledupar'?

El festival presenta dos tarifas principales: $84.900 para la categoría Fast Food y $159.900 para la opción Gourmet, ambos precios aplican para menús dobles completos. Entre los restaurantes de comida rápida se encuentran Jaime Exterminio, Sr. Brocheta y La Casa del Café, entre otros. En la categoría Gourmet participan Taisama, MB Steak House y Ferrini Trattoria, entre varios más, según la información compartida por el evento en redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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