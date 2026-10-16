Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En el entorno actual de consumo digital, la inmediatez y accesibilidad de los productos a través de internet han modificado la forma en que las personas toman decisiones de compra. La percepción de que una oferta puede desaparecer en cualquier momento se suma a la influencia de las promociones y las recomendaciones de creadores de contenido, elementos que pueden llevar a compras impulsivas. Según la profesora e investigadora Madeline Melchor, de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), reconocer estos impulsos resulta clave para proteger el presupuesto personal.

Sigue a PULZO en Discover

Las redes sociales, como TikTok, Instagram y YouTube, han trascendido su función original de compartir contenido personal y se han transformado en potentes canales para identificar y adquirir productos. El auge de los videos cortos, reseñas y comentarios de creadores digitales permite que los usuarios conozcan nuevas opciones sin salir de una aplicación. Además, estas plataformas han implementado mecanismos como enlaces directos de compra y métodos de pago ágiles, lo que reduce el tiempo entre el interés por un artículo y la decisión final de adquirirlo.

De acuerdo con Melchor, la compra impulsiva ocurre cuando alguien adquiere un producto sin planificación previa ni análisis real de su necesidad, condicionado por factores psicológicos, sociales y tecnológicos. Por ejemplo, la presión por "descuentos por tiempo limitado, pocas unidades disponibles o promociones exclusivas" puede generar una urgencia emocional que desemboca en decisiones apresuradas, como advierte la propia experta. Asimismo, la influencia de recomendaciones de personas cercanas, celebridades o influencers desempeña un papel importante, intensificando el llamado FOMO (fear of missing out o miedo a perderse de algo), donde el deseo de pertenecer a una tendencia motiva adquisiciones que no siempre son necesarias.

Identificar cuándo se está frente a una compra por impulso pasa por observar señales claras, según Melchor. Entre ellas, comprar sin planificación previa, experimentar urgencia por aprovechar una oportunidad, buscar alivio emocional en la adquisición de productos o sentirse en la necesidad de poseer algo constantemente promocionado en redes sociales. Si este patrón se repite, puede afectar negativamente las finanzas personales, causando arrepentimiento y dificultando el cumplimiento de obligaciones.

Para evitar este tipo de comportamientos, la especialista recomienda establecer límites y tomar decisiones conscientes. Sugerencias como diferenciar entre necesidades básicas y deseos, esperar un periodo antes de concretar una compra tentadora y comparar precios, ayudan a mantener el control del gasto. Plantearse preguntas como "¿realmente necesito este producto?" o "¿lo compraría si no estuviera en promoción?" permite practicar la compra consciente sin necesidad de renunciar del todo a los gustos personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa FOMO y cómo influye en las compras por internet?

FOMO, sigla en inglés de fear of missing out, se traduce como el miedo a perderse de algo importante. Según explica la profesora Melchor de la UAO, en el contexto de compras por internet, este fenómeno se manifiesta cuando las personas sienten la necesidad de adquirir productos recomendados o promocionados en redes sociales, motivadas por la idea de no quedarse fuera de una tendencia o promoción especial. Esta sensación puede impulsar decisiones de compra rápidas y poco reflexivas.

¿Cuáles son las señales de que una compra fue por impulso según expertos?

Especialistas señalan que la compra por impulso puede reconocerse por varias señales: comprar productos sin haberlo planeado ni identificado la necesidad, sentir una fuerte urgencia para aprovechar una oferta, buscar alivio emocional al adquirir algo, y sentirse presionado a comprar porque otros lo muestran en redes sociales. Detectar estos comportamientos es fundamental para evitar desequilibrios financieros y arrepentimientos posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z