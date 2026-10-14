Por: EL PILON SA

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Nelson Velásquez, reconocido intérprete de vallenato, decidió pronunciarse acerca de la controversia que surgió tras unas declaraciones sobre Silvestre Dangond durante una charla con el streamer Westcol. El detonante fue una afirmación en la que Velásquez dijo que el artista urumitero era actualmente “más show que cantante”, lo que desató críticas y comentarios entre los seguidores de ambos músicos, así como en distintos medios. Ante este panorama, Velásquez recurrió a sus redes sociales para aclarar el sentido de sus palabras, asegurando que fueron malinterpretadas y negando cualquier cuestionamiento a las capacidades vocales de Dangond.

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De acuerdo con lo publicado en la cuenta de Instagram de Nelson Velásquez, este insistió en que nunca dijo que Silvestre Dangond no supiera cantar. Por el contrario, destacó la sólida carrera del cantante, describiendo su trayectoria como “impecable”. Además, enfatizó su respeto por la figura de Dangond y afirmó estar seguro de que este sentimiento es mutuo.

La conversación original, según explicó Velásquez, tenía como objetivo destacar la historia del vallenato y reconocer a quienes han sido sus grandes exponentes. Sin embargo, una pregunta sobre Dangond cambió el rumbo de la charla y, finalmente, lo que pretendía ser un aporte al género terminó en una polémica que opacó otros temas importantes abordados en la transmisión, donde también participaron Álex Manga y Alex Martínez.

En sus aclaraciones, Velásquez explicó que su observación se centraba en el estilo escénico de Silvestre Dangond, caracterizado por grandes producciones y puestas en escena que muchos otros artistas vallenatos no han adoptado. Según sus palabras, esa estrategia artística le ha funcionado muy bien a Dangond, quien ha logrado consolidarse como una figura relevante con su propuesta personal y su capacidad de innovar dentro del género.

Adicionalmente, Nelson Velásquez aclaró que el comentario sobre ‘Blanco y negro’ no pretendió menospreciar la carrera de Dangond, sino resaltar las transformaciones que ha tenido su música a lo largo del tiempo. Reconoció que Dangond es uno de los impulsores de la llamada nueva ola del vallenato y celebró que los cambios asumidos en su carrera hayan dado resultados positivos.

Lamentando que el enfoque haya girado hacia posibles diferencias personales, el cantante insistió en que una de las metas de la conversación era visibilizar la evolución del vallenato, reconociendo a quienes han hecho aportes significativos, en vez de alimentar disputas entre fanáticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el verdadero sentido de las declaraciones de Nelson Velásquez sobre Silvestre Dangond?

La intención de Nelson Velásquez, según él mismo explicó en redes sociales, era opinar sobre el estilo de espectáculo de Silvestre Dangond y cómo ha innovado dentro del vallenato, no cuestionar sus cualidades como cantante ni desconocer su trayectoria. Su comentario resaltaba la diferencia en la presentación entre Dangond y otros artistas, reconociendo el éxito de la propuesta artística del urumitero.

¿Por qué la conversación entre Nelson Velásquez y Westcol generó polémica en el vallenato?

La polémica surgió porque una observación de Velásquez sobre Silvestre Dangond —en la que lo calificó como “más show que cantante”— fue interpretada por varios medios y seguidores como un ataque a las capacidades vocales y la trayectoria del artista. Sin embargo, Velásquez aclaró que el propósito era debatir sobre la evolución del género vallenato y los estilos de sus intérpretes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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