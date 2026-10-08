Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de sus estudiantes de noveno semestre pertenecientes al énfasis de Comunicación Organizacional, anunció la apertura oficial de la convocatoria para la octava edición del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander para la Transformación y la Libertad Social. El certamen, cuyo lema es “Voces que construyen región”, busca destacar a quienes desde la comunicación aportan al desarrollo y visibilización de las realidades en cinco departamentos: Cesar, Norte de Santander, Santander, Bolívar y, en esta ocasión por primera vez, La Guajira. Según declaraciones recogidas por EL PILÓN, Laura Pérez, vocera de la organización, extendió la invitación a comunicadores, medios y estudiantes a participar y subrayó el valor de reconocer las historias positivas de cada departamento.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la vocera, esta edición del premio pretende hacer énfasis en proyectos que resalten iniciativas positivas, expresiones culturales y trabajos comunitarios promovidos por jóvenes y minorías étnicas. El certamen está estructurado en cuatro categorías principales: General, que convoca periodistas y empresas del sector; Universitaria, abierta a estudiantes de cualquier institución académica del país; Especial (Periodismo a la Calle), enfocada en investigaciones cuyo soporte sean murales urbanos; e Inteligencia Artificial, que se presenta como la principal novedad de esta edición.

En las categorías convencionales, distribuidas en subcategorías como Radio, Prensa, Televisión, Documental, Caricatura, y para estudiantes universitarios, Tesis y Estrategia y Posicionamiento, se estableció que los trabajos que utilicen más del 15 % de Inteligencia Artificial serán excluidos. Este límite busca garantizar la autoría creativa y la transparencia en el proceso periodístico. En contraste, en la categoría específica de Inteligencia Artificial, las obras deben estar creadas en su totalidad con estas herramientas, adjuntando el historial de prompts (indicaciones que se dan a la IA para producir un resultado) y la trazabilidad del proceso de producción.

Según la información oficial, pueden postularse piezas periodísticas que hayan sido publicadas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 10 de noviembre de 2026. Los contenidos deberán estar disponibles en plataformas de libre acceso, entre ellas redes sociales, blogs o espacios en la nube. La convocatoria estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2026. Los ganadores recibirán la estatuilla de Francisco de Paula Santander, un apoyo económico y una certificación oficial del concurso. Los interesados pueden inscribirse siguiendo el enlace publicado en la cuenta oficial de Instagram @premioperiodismofps.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías y requisitos para participar en el Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander?

Las categorías para postular trabajos periodísticos son General, Universitaria, Especial (Periodismo a la Calle) e Inteligencia Artificial. Los productos deben haber sido publicados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 10 de noviembre de 2026 y estar disponibles en plataformas de acceso público. Quienes participen en las categorías tradicionales deben asegurarse de no superar el 15 % de uso de Inteligencia Artificial en sus trabajos, mientras que en la categoría especial de IA es obligatorio que el 100 % de la creación involucre estas herramientas, adjuntando el historial de comandos y el proceso de elaboración.

¿Qué significa historial de prompts y cuáles son las fechas clave del Premio Regional de Periodismo?

El 'historial de prompts' es el registro de indicaciones textuales o instrucciones específicas que una persona proporciona a la herramienta de Inteligencia Artificial para generar contenido. Para esta edición, los trabajos presentados en la categoría de Inteligencia Artificial deben incluir este historial y la trazabilidad del proceso. Las fechas clave son la publicación de contenido elegible entre el 10 de noviembre de 2025 y el 10 de noviembre de 2026, y la fecha límite de postulación es el 10 de noviembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.