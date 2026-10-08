Por: EL PILON SA

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Natalia Curvelo, reconocida cantante de vallenato, evocó a su hermano Alfredo Curvelo Escobar al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, un hecho que dejó una huella imborrable en su vida personal y artística. La intérprete, originaria de Fundación, Magdalena, usó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje en el que expresó cuánto extraña a su hermano y cómo sigue siendo una presencia ineludible en su día a día. Alfredo murió en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el bus donde viajaban integrantes de la agrupación musical de la artista.

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La publicación de Natalia Curvelo se destacó por la sinceridad y el dolor de sus palabras: “Alfredo junior… mi ángel. Hoy se cumplen 4 años desde que te fuiste y aunque la vida me ha enseñado a seguir, hay un espacio en mí que todavía te busca”. Así recordó los momentos que ya no puede compartir con su hermano y el vacío que dejó su partida. Además, mencionó el profundo anhelo por los abrazos y recuerdos que quedaron pendientes, elementos que suelen ser difíciles de superar para quienes han sufrido una pérdida familiar.

En su mensaje, la cantante enfatizó que el recuerdo de Alfredo está presente en sus logros, en cada concierto y en todos los esfuerzos que realiza para avanzar en su carrera. “Eres mi recuerdo más hermoso”, añadió conmoviendo a sus más de 800 mil seguidores en Instagram, red social donde la publicación recibió numerosos comentarios de apoyo y empatía de personas que expresaron haber atravesado situaciones similares.

Los hechos que desencadenaron esta tragedia ocurrieron el 8 de octubre de 2022, fecha en la que el bus que transportaba a integrantes de la agrupación vallenata partió de Barranquilla con destino a Medellín. Durante este trayecto, marcado por una serie de retrasos causados por trancones en la vía, el vehículo sufrió un grave accidente en el sector de Hatillo-Cisneros, Antioquia. Se reportó que el bus perdió el control en una curva, dio varias vueltas y dejó marcas indelebles en la memoria de la familia Curvelo y su equipo musical.

Al cierre de su publicación, Natalia concluyó: “Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Sigue descansando en la paz de Dios”. Las muestras de solidaridad y afecto no se hicieron esperar, y varios usuarios manifestaron cuánto se identificaban con el dolor de perder un ser querido, destacando la importancia de la fortaleza y el apoyo espiritual para seguir adelante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el accidente de tránsito en el que falleció Alfredo Curvelo Escobar?

El accidente que cobró la vida de Alfredo Curvelo Escobar ocurrió cuando el bus donde se movilizaban miembros de la agrupación vallenata salió de Barranquilla rumbo a Medellín. Durante el trayecto, el vehículo perdió el control en una curva del sector Hatillo-Cisneros, en Antioquia, dando varias vueltas. Esta tragedia se produjo luego de retrasos ocasionados por trancones en la vía, según relató la propia artista.

¿Qué impacto ha tenido la pérdida de Alfredo Curvelo en la carrera de Natalia Curvelo?

Natalia Curvelo ha manifestado públicamente que la presencia de su hermano sigue vigente en cada paso de su carrera, desde sus logros hasta los momentos difíciles que enfrenta. Ella señala que Alfredo es su recuerdo más hermoso, y lo mantiene en sus pensamientos mientras continúa adelante en el mundo musical, demostrándose resiliente frente a la adversidad, de acuerdo con lo que publicó en sus redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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