Por: Gol Caracol

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En el contexto del fútbol colombiano, el club Real Abogados enfrenta uno de los retos más significativos en su historia reciente. El equipo de Villavicencio debe reunir, contra el reloj, los recursos necesarios para trasladarse a Barranquilla y disputar la cuarta fase de la Primera C, en la que se medirá ante Uniautónoma FC. El viaje, programado entre el 17 y el 18 de octubre, representa un desafío financiero considerable, ya que el traslado y la estadía rondarían entre 22 y 23 millones de pesos, según información recabada por Fabián Martínez, presidente del club, en diálogo con ese medio.

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El surgimiento de Real Abogados tiene raíces sociales y solidarias. De acuerdo con Fabián Martínez, el proyecto nació formalmente en 2020 en el barrio La Nora de Villavicencio, una zona marcada por carencias sociales. Martínez relató que durante la pandemia entregaron mercados a familias necesitadas y fue ese contacto el que permitió descubrir el potencial futbolístico y las ganas de superación de niños que jugaban descalzos. Desde entonces, la misión del club ha sido ofrecer a estos menores un espacio seguro y constructivo para crecer y aprovechar el tiempo libre, una meta que poco a poco se transformó en un proceso formativo con enfoque competitivo.

Actualmente, Real Abogados beca de manera total a 300 niños, forjando un escenario en el que el deporte se convierte en alternativa a los retos del entorno. El avance del equipo sigue siendo asombroso: en su estreno en la Primera C en 2025, logró ubicarse en el tercer lugar del zonal que reunió equipos de Meta, Casanare y San José del Guaviare, una fase en la que debió invertir cerca de 70 millones de pesos por concepto de viajes, juzgamiento, alquiler de canchas, entrenadores y entrenamientos.

Las dificultades económicas no han hecho más que aumentar en la temporada actual. Por ejemplo, solo para disputar la tercera fase en Tumaco, Real Abogados desembolsó aproximadamente 22 millones de pesos. Ante tales exigencias, la directiva se ha visto obligada a vender y empeñar pertenencias personales, así como impulsar campañas de recaudación que han alcanzado eco en redes sociales. Tal como explicó el presidente del club, las donaciones aún son modestas, pero una reciente campaña ("si $5.000 nos llevaron a Tumaco, $10.000 pesos nos llevan a Barranquilla") ha empezado a captar la atención de particulares y empresas.

En total, Martínez calcula que avanzar hasta el final de la competición representa una inversión de entre 150 y 160 millones de pesos, coste asumido casi por completo con aportes propios y comunitarios. El directivo enfatizó que esto se logra “con las uñas”, reflejando las profundas carencias de los equipos formativos en Colombia. En ese sentido, Real Abogados solicita la colaboración de hinchas, empresas y compañías de transporte para mantener vivo un sueño que trasciende el fútbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta participar en la Primera C para un club como Real Abogados?

La participación en la Primera C, según lo manifestado por Fabián Martínez, presidente de Real Abogados, puede requerir un presupuesto entre 150 y 160 millones de pesos por temporada si el equipo avanza hasta las últimas fases. Estos recursos se usan en transporte, alojamiento, alimentación, arbitrajes, renta de escenarios deportivos, salarios de profesores y entrenamientos, cubiertos mayoritariamente con recursos propios y donaciones.

¿Cómo recauda fondos Real Abogados para cubrir los gastos del torneo?

Real Abogados ha recurrido a campañas de donaciones y la solidaridad de amigos, familiares y empresas. Para el desplazamiento a Tumaco, el club lanzó una campaña que recaudó nueve millones de pesos y sus directivos incluso han empeñado bienes personales. La campaña actual busca donaciones pequenas que permitan cubrir el próximo viaje a Barranquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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