Una sombra de zozobra y tensión sacudió las primeras horas de este jueves en el sur de Barranquilla, cuando la ciudadanía reportó el hallazgo de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional (ELN) acompañada de un cilindro sospechoso. El material intimidatorio apareció sobre las 4:00 a.m. en el estratégico puente de la avenida Murillo con la carrera Circunvalar, un punto limítrofe vital que conecta de manera directa a la capital del Atlántico con el municipio metropolitano de Soledad, según informó revista Semana.

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Ante la potencial amenaza terrorista, el cuadrante de la Policía Metropolitana que atendió el llamado de alerta ciudadana activó de inmediato los protocolos de seguridad. La decisión inicial y preventiva consistió en suspender por completo el tráfico vehicular en la zona, generando congestión y desvíos masivos en plena hora pico matutina, mientras las unidades especializadas en manejo de explosivos se desplazaban hacia el sitio exacto para inspeccionar el artefacto, de acuerdo con el citado medio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado preliminar para llevar calma a la comunidad y explicar las acciones operativas en curso. “La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área, con el fin de garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”, indicó la institución a través de su canal oficial de comunicación.

El despliegue de los técnicos antiexplosivos incluyó el uso de equipos especializados y caninos para descartar la presencia de cargas explosivas reales dentro del cilindro abandonado sobre la estructura vial. Las autoridades explicaron que este tipo de acciones buscan generar zozobra y alterar el orden público en los cascos urbanos de la región Caribe, por lo que se intensificaron las labores de recolección de información en los alrededores, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad privadas y públicas que permitan identificar a los responsables de colgar la insignia subversiva y dejar el objeto sospechoso bajo el amparo de la madrugada.

A esta hora, las autoridades mantienen la verificación técnica en el perímetro acordonado y anunciaron que una vez se cuente con la certeza forense sobre el contenido del cilindro, se emitirá un pronunciamiento oficial detallado para calmar los temores de los habitantes y restablecer por completo la movilidad en uno de los corredores viales más transitados del departamento.

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