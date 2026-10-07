Paola Turbay protagonizó uno de los momentos más emotivos del primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, de este miércoles 7 de octubre en Bogotá.

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La actriz y exreina de belleza recordó a su primo, el fallecido senador y precandidato presidencial, y contó un episodio que todavía lamenta: una llamada que nunca llegó a contestar.

Turbay relató que 24 horas antes del atentado encontró una llamada perdida de Miguel Uribe. Después, recibió un mensaje en el que él le preguntaba si podía llamarla.

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“Hola, ¿cómo vas? ¿Puedo marcarte?”, decía el mensaje, según recordó la actriz.

Ella respondió: “Claro, llámame cuando quieras”.

Sin embargo, esa conversación nunca ocurrió.

“La llamada perdida que más he lamentado en mi vida”

Al recordar aquel momento durante el homenaje, Paola Turbay reconoció que una de las cosas que más le pesa es no haber podido conversar con su primo por última vez.

“Esa llamada nunca ocurrió y probablemente sea la llamada perdida que más he lamentado en mi vida”, expresó.

La actriz también habló sobre la incertidumbre que le quedó después de aquel intercambio de mensajes, pues nunca pudo saber qué quería contarle Miguel en esa conversación.

“Me pesa no haber tenido esa última conversación, me pesa no saber qué quería decirme. Y claro, daría cualquier cosa por contestarla hoy”, manifestó.

El recuerdo tomó especial fuerza porque el mensaje fue enviado apenas un día antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien posteriormente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Este es el emotivo momento:

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“Todos los días hace falta”: el recuerdo que mantiene vivo a Miguel

A pesar de no haber podido tener aquella última conversación, Paola Turbay aseguró que siente que su vínculo con Miguel no terminó con ese episodio.

“De alguna manera siento que la conversación con Miguel no terminó ese día, porque lo pienso todos los días, lo recuerdo todos los días, y todos los días hace falta”, afirmó.

Sus palabras hicieron parte de un homenaje en el que familiares y personas cercanas al político recordaron diferentes facetas de su vida y de su trayectoria.

El primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay busca mantener vivo su legado y promover la formación de nuevas generaciones de líderes a partir de principios como la integridad, la valentía, el servicio y la vocación de país.

Para Turbay, esa memoria también está relacionada con los vínculos personales que permanecen después de su muerte.

“Y creo que precisamente por eso estamos aquí”, concluyó la actriz, quien recordó entre lágrimas aquella conversación pendiente con su primo.

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