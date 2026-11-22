Un nuevo cuestionamiento por presuntas inconsistencias académicas salpicó a una congresista del Pacto Histórico luego de que se hiciera público un documento atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana en el que se señala que la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader no figura como egresada ni estudiante de esa institución. El caso fue dado a conocer por el creador de contenido Juan Felipe Pedraza, administrador de la cuenta de X conocida como Rentas, tras revisar los perfiles públicos de la parlamentaria y solicitar verificaciones formales.

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Según relató Pedraza durante una intervención en un programa, el hallazgo surgió luego de que una conocida le enviara un dato para contrastar la información que circulaba sobre la formación profesional de la legisladora. “Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (…) La Silla Vacía y en la descripción de Congreso Visible se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana”, explicó el influenciador al contar cómo inició la revisión.

Tras acudir a las instancias correspondientes para contrastar el supuesto título de administradora de empresas, Pedraza afirmó que tanto la universidad como el gremio profesional descartaron registros a nombre de la representante. “Pregunté al Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces pues es otro caso más”, sostuvo el comunicador digital, quien posteriormente difundió en X las imágenes de la respuesta institucional.

En el soporte divulgado en redes sociales, firmado por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, la universidad precisa que Romero Nader no aparece en sus bases de datos ni cursó estudios allí. “Informa que Claudia Teresa Romero Nader (…) no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la Universidad”, indica el texto, que añade: “No obtuvo el título de Administradora de Empresas. La verificación se realizó en la seccional (Cali) y sede central (Bogotá)”. Este episodio se suma al escándalo que enfrenta la también representante Luz Verónica Estrada por su supuesto título de ingeniería, mientras Romero Nader no ha emitido un pronunciamiento público sobre lo revelado.

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