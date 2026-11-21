Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y antigua senadora del partido Comunes, negó tener responsabilidad en los señalamientos por reclutamiento de menores y violencia contra niñas que habrían permanecido en las filas de esa extinta guerrilla. Su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada el pasado 17 de septiembre, provocó reacciones de rechazo de varios críticos de la justicia transicional, como María Fernanda Cabal y algunos integrantes del Centro Democrático.

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La comparecencia se dio en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, así como otros hechos de violencia cometidos contra menores. La diligencia fue convocada luego de las denuncias de víctimas que han señalado a Ramírez de presuntamente promover prácticas de sometimiento y explotación sexual.

Uno de los testimonios que motivó los señalamientos es el de Deisy Dorelly Guanaro, quien asegura que fue reclutada cuando tenía 11 años. Según su relato, habría sido trasladada a San Vicente del Caguán, donde ella y otras menores eran obligadas a desfilar en ropa interior frente a comandantes guerrilleros para que estos las escogieran.

Guanaro también ha señalado a Ramírez de promover esas prácticas y relató que habría sido víctima de violencia sexual por parte de Pablo Catatumbo. Estos señalamientos hacen parte de las denuncias que examina la JEP y no deben confundirse con responsabilidades individuales ya establecidas judicialmente.

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María Fernanda Cabal y congresistas cuestionaron a Sandra Ramírez

Una de las reacciones más fuertes fue la de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó que Ramírez negara los hechos denunciados por las víctimas. La congresista sostuvo que su declaración desconocía los testimonios sobre reclutamiento de menores, violencia y abortos forzados.

“Por pantalla, Sandra Ramírez les negó a las víctimas la tragedia que vivieron. Ante la JEP negó el reclutamiento de menores, las violaciones y los abortos forzados que ellas han denunciado. ¿Con qué cara llaman ‘paz’ a un sistema que premia a quienes niegan esos crímenes? Las víctimas ya dieron su testimonio. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que les respondan con verdad y justicia?”, cuestionó Cabal a través de ‘X’.

Por pantalla, Sandra Ramírez les negó a las víctimas la tragedia que vivieron. Ante la JEP negó el reclutamiento de menores, las violaciones y los abortos forzados que ellas han denunciado. ¿Con qué cara llaman “paz” a un sistema que premia a quienes niegan esos crímenes? Las víctimas ya dieron su testimonio. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que les respondan con verdad y justicia? — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 21, 2026

Por su parte, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, también criticó la versión de la exintegrante de las Farc y cuestionó el papel de la JEP. Además, reprochó que la diligencia se hubiera desarrollado de manera virtual y afirmó que el sistema de justicia transicional ha sido benévolo con antiguos integrantes de esa guerrilla.

Sandra Ramírez negó reclutamiento de menores, violaciones y abortos. El Acuerdo de La Habana le garantizó impunidad total y una curul automática en el Senado durante 8 años que pagamos todos los colombianos. Con razón la JEP permitió que su declaración fuera virtual y no le diera la cara a las víctimas. Un Tribunal que es benévolo con los victimarios e inquisidor con la Fuerza Pública no garantiza justicia y mucho menos incentiva la reconciliación. La JEP anunció con rueda de prensa la imputación a 10 generales por falsos positivos, pero se queda muda ante la “amnesia” selectiva de Sandra Ramírez. Recordemos que este Tribunal, entre otras medidas, no sancionó al Secretariado por no entregar los bienes que se comprometieron a dar desde 2016. Su único propósito es exculpar a las FARC y perseguir a la cúpula militar que combatió y derrotó al terrorismo. https://t.co/Om5vYciMuq — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) November 21, 2026

A las críticas se sumó el senador Juan Caicedo, del uribismo, quien recordó que, según afirmó, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, reconoció públicamente en marzo de este año que las Farc cometieron delitos contra menores durante el conflicto armado.

El congresista calificó de cínica la postura de Ramírez y cuestionó la actuación del tribunal.

Sandra Ramírez negó ante la JEP haber promovido el reclutamiento de niñas, así como los casos de violencia sexual contra menores. Pero en marzo de este año, Timochenko reconoció públicamente que las Farc reclutaron niños, niñas y adolescentes, mataron, interrumpieron embarazos y practicaron violencia sexual. Cínica. Y NADA HACE LA JEP!!! — Juan Caicedo (@juancaicedocal) November 21, 2026

Las reacciones volvieron a poner en el centro de la discusión el alcance de las investigaciones de la JEP sobre los crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado.

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