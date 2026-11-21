Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Familiares y amigos de Aylin Mariana Agudelo Moncada se preparan para su despedida, luego de que la joven perdiera la vida en un fatal accidente de tránsito en Ibagué el pasado viernes. El evento ha causado conmoción entre los ciudadanos y la comunidad universitaria, especialmente porque Mariana era estudiante de la Universidad del Tolima, hecho que resaltó Infobae en su reportaje sobre el caso. Desde el sábado, se lleva a cabo la velación en La Aurora Funerales y Capillas, específicamente en la sala 2, donde seres queridos han recibido a quienes desean brindar su apoyo en este difícil momento.

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La ceremonia religiosa para honrar la memoria de Aylin Mariana tendrá lugar este domingo 22 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Cádiz. Tras este acto, los restos de la joven serán llevados al cementerio San Bonifacio, donde se realizará la inhumación, de acuerdo con lo informado en la invitación oficial de la familia. Esta fue extendida por sus padres, Ingrid Moncada y Alejandro Agudelo, así como por sus hermanos, Jhoanny, Cindy, Giver, Brayan, Stiven y Jonathan Agudelo Moncada. También se suman su abuela, Aleyda Rincón, y demás familiares y amigos, quienes han estado presentes en los actos velatorios y preparativos para la despedida.

El accidente que originó esta lamentable pérdida sucedió en la calle 37, entre carreras Quinta y Sexta, según lo recabado por fuentes como Infobae. Testimonios y reportajes señalan que la tragedia ha enlutado a la familia y ha dejado una profunda huella en la comunidad ibaguereña. El suceso ha sido motivo de repercusión en medios locales debido a la relevancia que Mariana tenía tanto en su entorno familiar como universitario.

La familia, aunque sumida en el dolor, ha invitado de manera abierta a quienes deseen acompañar y despedir a Mariana, en señal de solidaridad ante la repentina e impactante partida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizarán las honras fúnebres de Aylin Mariana Agudelo Moncada en Ibagué?

Las honras fúnebres de Aylin Mariana Agudelo Moncada se llevarán a cabo en la parroquia María Auxiliadora, en el barrio Cádiz, el domingo 22 de noviembre a las 3:00 de la tarde. Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio San Bonifacio para la inhumación, de acuerdo con la información proporcionada por su familia.

¿Cómo era el entorno familiar de Mariana Agudelo Moncada tras el accidente en Ibagué?

El entorno familiar de Mariana Agudelo Moncada estuvo marcado por la solidaridad de sus allegados. Sus padres, Ingrid Moncada y Alejandro Agudelo, junto a sus hermanos, abuela y demás familiares, han estado presentes en los actos velatorios y han extendido una invitación abierta a la comunidad para acompañarles en este momento de duelo tras el accidente vial que cobró la vida de Mariana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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