Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La repentina muerte de Mariana Agudelo a causa de un accidente de tránsito en Ibagué conmocionó a su familia y comunidad. De acuerdo con declaraciones recogidas por La Voz del Pueblo, su tío describió a Mariana como una joven ejemplar, amorosa y querida por todos, resaltando el cariño que sus seres cercanos sentían por ella y la forma en que la consideraban una “herencia” para toda la familia. El rastro de la tragedia dejó al descubierto no solo el dolor debido a la pérdida, sino también el vacío que quedó en los planes y sueños de una mujer joven y dedicada.

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El accidente, que ocurrió en la tarde del viernes 20 de noviembre en la calle 37 entre carreras Quinta y Sexta, frente a Comfenalco, involucró a dos motocicletas que resultaron colisionando. Según las primeras versiones de los hechos, las ocupantes de ambas motos cayeron al pavimento. En medio de esa confusión apareció una chiva de placas BLB800, conocida como ‘El Patrón’, la cual arrolló a Mariana y provocó su fallecimiento inmediato. La otra motociclista, aunque también fue víctima de la caída, recibió asistencia médica y, según la información preliminar, no sufrió heridas de consideración.

El testimonio del tío de Mariana permitió reconstruir uno de los posibles escenarios del accidente. Según él, una de las motociclistas habría golpeado la moto de Mariana, lo que causó la pérdida de equilibrio y su posterior caída justo cuando transitaba la chiva. Las autoridades de tránsito continuaron con las labores requeridas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, concentrando la atención pública en los riesgos presentes en las vías urbanas.

El duelo familiar se acentuó por los proyectos truncados de Mariana. Estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Tolima, estaba cerca de graduarse. Había trabajado en instituciones como la Alcaldía de Cajamarca y en una Registraduría, lo que demostraba su compromiso profesional. Mariana, la única mujer entre cinco hermanos, también planeaba viajar a Estados Unidos para buscar oportunidades laborales afines a su formación, un sueño para el cual ya adelantaba trámites de visa, apoyada por una tía radicada en ese país. Todas esas ilusiones quedaron silenciadas tras la tragedia, dejando a una familia y una comunidad sumidas en la tristeza por un futuro truncado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en Ibagué que causó la muerte de Mariana Agudelo?

De acuerdo con versiones recolectadas por La Voz del Pueblo y otros medios mencionados, el accidente sucedió cuando dos motocicletas colisionaron y sus ocupantes cayeron al pavimento. En ese preciso momento, una chiva llamada ‘El Patrón’ pasó por la vía y arrolló a Mariana Agudelo, provocando su muerte. Las autoridades investigan para aclarar las circunstancias y responsabilidades del hecho.

¿Cuáles eran los sueños y proyectos de Mariana Agudelo antes del accidente en Ibagué?

Según testimonios familiares y reportes citados, Mariana Agudelo estaba a punto de graduarse como Licenciada en Educación Infantil en la Universidad del Tolima. Había desempeñado funciones en la Alcaldía de Cajamarca y una Registraduría. Entre sus principales proyectos destacaba el anhelo de viajar a Estados Unidos para encontrar mejores oportunidades laborales, un proceso en el que ya adelantaba trámites de visa gracias al apoyo de una tía residente en ese país.

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