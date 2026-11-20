Por: El Espectador

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El mercado mundial de primates no humanos empleados en investigación biomédica y ensayos clínicos vive una transformación profunda. Así lo expone un reciente reportaje de la revista científica Science. Según el artículo firmado por Refael Kubersky, la atención se centra en el drástico giro de China, nación que de ser uno de los principales exportadores de monos hacia Estados Unidos, ha pasado ahora a importarlos en grandes cantidades, sobre todo desde Camboya. De acuerdo con datos del sistema de aduanas de China recopilados por Science, desde 2023 este país ha traído más de 30.000 primates a su territorio, casi todos macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), una especie clave en el desarrollo de medicamentos y vacunas por su valor como modelo animal en estudios científicos.

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El artículo recuerda que en 2018 China exportó aproximadamente 20.000 macacos cangrejeros, siendo el principal abastecedor de Estados Unidos. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de covid-19, China interrumpió la salida de animales vivos por presuntos riesgos para la salud pública, aunque algunos expertos sospechan que la medida buscaba fortalecer su propio sector biomédico. Esto obligó a Estados Unidos a buscar nuevos proveedores. Desde 2020 y hasta 2022, Camboya cubrió esa demanda, brindando en promedio más de 18.000 primates al año. La situación cambió drásticamente cuando en 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a funcionarios y empresas camboyanas por supuestamente traficar monos capturados en estado silvestre, haciéndolos pasar por criados en cautiverio.

La acusación derivó en prácticamente la suspensión total de exportaciones camboyanas hacia Estados Unidos. Esto llevó al país norteamericano a diversificar proveedores, acudiendo a lugares como Mauricio y Vietnam, que junto con otros mercados suman actualmente cerca de 19.000 primates importados anualmente, según los datos citados por Science. A la par, China fortaleció sus inversiones en investigación biomédica, superando los US 64.000 millones dedicados a ciencias de la vida y ensayos clínicos en 2024, con un consecuente aumento en la importación de primates: la cifra pasó de más de 2.400 en 2023 a más de 13.000 en 2025.

La presión sobre las poblaciones de macacos camboyanos se mantiene bajo escrutinio internacional, especialmente tras informes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que señalaron irregularidades en la reproducción declarada por algunas granjas camboyanas. El riesgo de que parte de los animales sigan siendo capturados en libertad y luego comercializados como nacidos en cautiverio sigue latente, junto con el peligro para la conservación de la especie y la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas. Estados Unidos retomó parcialmente la compra de primates camboyanos —con un registro de 1.400 ejemplares recibidos en 2025, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)— mientras grandes proveedores globales como Charles River Laboratories continúan su expansión en el sudeste asiático. Todo este escenario ha suscitado advertencias sobre una posible “guerra comercial de monos”, donde la competencia por estos animales se intensifica y deja serias dudas éticas y políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué China y Estados Unidos compiten por la importación de primates para investigación biomédica?

La competencia entre China y Estados Unidos por los primates para investigación biomédica se debe a la alta demanda de estos animales en ensayos científicos y al incremento de inversiones en sectores de ciencias de la vida. La interrupción de las exportaciones chinas por la pandemia y las acusaciones legales contra Camboya complicaron el acceso a estos animales, lo que llevó a ambos países a buscar asegurar su propio suministro y dominar el mercado.

¿Qué riesgos éticos y ambientales implica el comercio internacional de macacos cangrejeros?

De acuerdo con los reportes citados por Science y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), los principales riesgos incluyen la posible captura ilegal de animales silvestres, el tráfico disfrazado de cautiverio, amenazas para la conservación de la especie y un incremento en las probabilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas, afectando tanto la biodiversidad como la salud pública.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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