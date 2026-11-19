Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo sismo sacudió el jueves 19 de noviembre la provincia de Los Santos, en Panamá, específicamente en las cercanías de Tonosí. Según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió a la 1:52 p. m., con una profundidad de 8 kilómetros. El epicentro fue localizado a 32 kilómetros al noroeste de Tonosí, en el occidente de la península de Azuero. De acuerdo con el Instituto de Geociencias, los datos sobre el sismo son preliminares y podrían ajustarse a medida que avance el análisis.

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Este temblor se suma a una serie de eventos sísmicos registrados en la región durante la misma semana. Entre el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, el área de Azuero experimentó tres movimientos telúricos adicionales. El miércoles 18 se informó sobre un sismo de magnitud 4,7, con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 44 kilómetros al oeste de Tonosí. El martes 17 de noviembre se registraron dos movimientos más, uno de magnitud 5,1 y otro de 4,1.

Estos hechos mantienen en alerta a la comunidad y a los organismos de monitoreo, quienes han intensificado la observación sobre la actividad sísmica en el occidente de la península de Azuero. La serie de temblores se da en contexto de la alta sismicidad que afecta la zona desde el terremoto del 9 de octubre. En esa fecha, de acuerdo con una corrección del Instituto de Geociencias, la región fue sorprendida por un potente terremoto de magnitud 7,5. Este evento tuvo una profundidad de 4 kilómetros y su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. A partir de entonces, según el mismo instituto, se han detectado numerosas réplicas y otros temblores que mantienen a la población pendiente de cualquier nuevo movimiento.

La constante actividad sísmica en la provincia de Los Santos y el occidente de la península de Azuero resalta la importancia del seguimiento y análisis de los eventos por parte de autoridades especializadas como el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Es fundamental que la información sea precisa y que se oriente a la comunidad sobre las posibles consecuencias de estos movimientos, en especial después de un terremoto de gran magnitud como el reportado el pasado 9 de octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tantos sismos en la región de la península de Azuero?

La sucesión de movimientos telúricos en la península de Azuero, de acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, se relaciona con la actividad sísmica que persiste desde el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el 9 de octubre. Estos eventos, llamados réplicas, suelen presentarse luego de un sismo principal y corresponden a acomodaciones en la corteza terrestre cerca del epicentro inicial.

¿Qué significa que un reporte sísmico sea preliminar?

Cuando el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá indica que la información sobre un sismo es preliminar, significa que los datos —como magnitud, profundidad o ubicación del epicentro— podrían variar conforme avance el análisis. El reporte inicial se distribuye rápido para informar a la población, pero puede ajustarse a medida que se recopilan más mediciones y se realiza una revisión técnica más detallada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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