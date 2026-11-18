Momentos de angustia se vivieron este miércoles 18 de noviembre en el estado de Nuevo León, México, luego de que una avioneta terminara envuelta en llamas sobre una carretera, tras un accidente durante las maniobras de despegue. El hecho ocurrió en el municipio de Apodaca y dejó seis personas lesionadas.

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La emergencia se presentó en el Aeropuerto Internacional del Norte, cuando la aeronave perdió su trayectoria, se salió de la pista y terminó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. El impacto provocó un incendio que levantó una enorme columna de humo negro, visible en imágenes y videos que circularon en redes sociales.

La situación obligó a una rápida intervención de los organismos de emergencia. Equipos de Protección Civil, bomberos y personal de rescate llegaron al lugar para atender a los afectados y controlar las llamas. También reportaron complicaciones en la movilidad, pues las autoridades tuvieron que restringir el tránsito en ambos sentidos de la carretera mientras adelantaban las labores de atención y seguridad.

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🚨 Una avioneta que transportaba a seis personas se desplomó y terminó incendiada sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Apodaca, #NuevoLeón. Los dos tripulantes y cuatro pasajeros fueron trasladados a un hospital para su valoración. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos y las lesiones fueron menores. De manera preliminar, se indicó que la aeronave habría perdido potencia tras despegar del Aeropuerto Internacional del Norte. Las causas del accidente ya son investigadas. — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) November 18, 2026

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que seis personas viajaban en la avioneta: dos tripulantes y cuatro pasajeros. Aunque todos resultaron lesionados, el organismo precisó que las heridas fueron leves.

La aeronave involucrada era una Piper PA-46, operada por la empresa Casago, S. A. de C. V., que tenía previsto viajar hacia el municipio de Atizapán, en el Estado de México. El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:50 horas, cuando el aparato se despistó durante el despegue.

Tras lo ocurrido, las autoridades activaron el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta. Además, la pista 11/29 permaneció cerrada mientras avanzaban los procedimientos correspondientes.

Finalmente, la AFAC anunció el inicio de una investigación administrativa para establecer las causas del accidente y determinar qué provocó que la avioneta abandonara la pista.

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