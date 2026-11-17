La inteligencia artificial está cambiando la velocidad con la que se ejecutan los ataques informáticos. El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google advirtió sobre el uso de modelos de lenguaje (LLM) y sistemas multiagente capaces de automatizar distintas etapas de una operación maliciosa, desde el análisis de actualizaciones de seguridad hasta la creación de herramientas para explotar vulnerabilidades, sin necesidad de intervención humana.

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Según el informe, esta tecnología permite identificar fallos en programas y aprovecharlos poco después de que los desarrolladores publican sus respectivas correcciones. El fenómeno representa un riesgo para las empresas, pues los ciberdelincuentes pueden utilizar herramientas como exploit_agent y CAIRN para acelerar los ataques conocidos como n-day, que se aprovechan de vulnerabilidades para las que ya existe un parche de seguridad.

(Vea también: Google restringe acceso a herramientas de inteligencia artificial en escuelas y deja su activación bajo control institucional)

El reporte también describe un ataque a la cadena de suministro identificado como OPTIMJACK, ocurrido el 16 de noviembre de 2026. En este caso, los atacantes habrían comprometido un script relacionado con Optimizely Web, una herramienta utilizada por empresas para realizar pruebas A/B en sus páginas. El código malicioso terminó afectando 188 fragmentos de código (snippets) utilizados por 178 marcas en al menos 25 países.

Entre las compañías cuyos sitios estuvieron involucrados aparecen CNN, BBC, Zoom, HSBC, Air France-KLM, Ledger, Equifax e IKEA. El malware tenía distintas capacidades: podía robar información de tarjetas bancarias, modificar direcciones de criptomonedas y cargar herramientas para explotar vulnerabilidades en dispositivos con sistema operativo iOS. Google advirtió que el código se distribuyó desde la infraestructura de un proveedor confiable, lo que permitió que llegara a páginas de distintas organizaciones.

Un punto importante es que, según la información reportada, el incidente no implicó una vulneración directa de los servidores de las marcas mencionadas. El código malicioso se distribuyó a través de la red de distribución de contenido (CDN) de Optimizely, lo que evidencia los riesgos de depender de servicios externos que se integran en los sitios web y que pueden convertirse en una puerta de entrada para los atacantes.

Frente a este panorama, Google presentó AI Threat Defense, una propuesta que integra Gemini y otros modelos avanzados para identificar y corregir fallos de seguridad antes de que sean aprovechados por delincuentes. Por su parte, Optimizely confirmó que encontró una vulnerabilidad en su proceso de registro de cuentas y aseguró que ya la corrigió. Sin embargo, el alcance total del incidente todavía podría ser mayor, por lo que el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad de los proveedores tecnológicos.

🚨 单单一个被投毒的脚本，在一天之内击中了至少25个国家的178个大品牌。以下是每一方的遭遇： 🇺🇸 美国 — Zoom、CNN、福克斯新闻、NPR、Peacock、Salesforce和Equifax向自家访客推送了窃取银行卡信息的代码，汇丰美国也遭感染

🇬🇧 英国 — BBC最先中招，而TalkTalk是当晚最后一个仍受感染的网站

🇫🇷 法国… pic.twitter.com/IlAsxCSG88 — 🇨🇳 Guo Shen 郭深 (@GuoShenCN7) November 17, 2026

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