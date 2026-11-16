El cierre de la visita apostólica del papa León XIV a territorio peruano estuvo marcado por un inesperado incidente ocurrido este lunes 16 de noviembre en Lima, cuando un objeto lanzado desde la multitud impactó cerca de uno de sus ojos mientras se desplazaba a bordo del papamóvil. El episodio se registró en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, lugar donde cientos de feligreses se congregaron desde tempranas horas para despedir al sumo pontífice antes de la celebración eucarística final.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por distintos medios peruanos, el elemento que alcanzó al líder de la Iglesia católica fue un pequeño rosario arrojado por uno de los asistentes con la intención de que fuera bendecido o recibido por el santo padre. Sin embargo, en esta ocasión León XIV no logró calcular la trayectoria para atraparlo en el aire y recibió el impacto directo en la parte superior de su rostro, lo que lo llevó a llevarse de inmediato la mano a la cara para frotarse la zona afectada, sin perder la compostura ni interrumpir su saludo hacia los devotos apostados a lo largo de la vía.

La escena cobró especial relevancia entre los seguidores y periodistas que cubren la gira debido a la reconocida destreza física que ha exhibido el pontífice, de 71 años, para interceptar en pleno movimiento los obsequios que le envían desde las vallas de seguridad. A lo largo de su recorrido sudamericano ha recibido con agilidad muñecos de peluche y banderas, sumándose a recordadas anécdotas como aquella audiencia en la Plaza de San Pedro, en Roma, cuando aceptó una pizza ofrecida por ciudadanos de Chicago, aunque también protagonizó un curioso antecedente en el Vaticano al intentar atrapar un objeto y golpear accidentalmente al camarógrafo oficial que viajaba en la parte trasera del vehículo, con quien se disculpó posteriormente.

Superado el leve percance en Santiago de Surco, el papa León XIV encabezó la multitudinaria misa de despedida con la que puso punto final a una estancia de seis días en Perú, en el marco de su gira de doce días por Sudamérica. Durante su homilía final, el pontífice agradeció con emotividad las muestras de afecto y hospitalidad del pueblo peruano, llegando incluso a referirse al país andino como su propia patria antes de emprender su vuelo de regreso hacia Roma.