Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5.4 se registró este lunes 16 de noviembre en territorio peruano, de acuerdo con el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo divulgó la información a través de sus canales, destacando que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:16 de la mañana, hora local. El evento tuvo como referencia la zona de Changuillo, y fue caracterizado por una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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Según el boletín del SGC, el epicentro del temblor se ubicó en las coordenadas 15,03 grados de latitud sur y 76,03 grados de longitud oeste, dentro del territorio peruano. Este detalle confirma la localización precisa del origen del sismo, lo que facilita el seguimiento y monitoreo por parte de las autoridades. Para fortalecer la veracidad de la información, el Servicio Geológico Colombiano citó como fuente adicional al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El boletín publicado no presentó reportes sobre personas lesionadas, daños en infraestructuras ni afectaciones mayores en la zona cercana al epicentro. Por el momento, no se conocen consecuencias materiales o humanas derivadas de este movimiento sísmico. El reporte enfatiza que las autoridades y organismos encargados de la vigilancia sísmica mantienen el monitoreo constante de la situación. Esto implica que la información sobre el evento puede modificarse en la medida que avance el proceso de evaluación y se recopilen nuevos datos en el área afectada.

Los informes preliminares dan cuenta de un evento cuya magnitud y profundidad superficial podrían tener potencial de generar alertas, sin embargo, hasta ahora los reportes no han evidenciado impacto directo en la población o en la infraestructura local. Las entidades oficiales continúan recopilando detalles y actualizando la información para garantizar que la ciudadanía y los organismos de emergencia estén al tanto de cualquier novedad que pueda surgir tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y dónde ocurrió el sismo reportado en Perú?

El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 5.4 y se registró en la zona de Changuillo, en territorio peruano, según el boletín del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se ubicó en las coordenadas 15,03 grados de latitud sur y 76,03 grados de longitud oeste.

¿Se reportaron daños o personas afectadas tras el sismo en Changuillo, Perú?

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas ni daños materiales como consecuencia del temblor. Las autoridades mantienen la vigilancia y la información podría actualizarse en caso de surgir nuevos datos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.