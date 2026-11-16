Un tenso incidente aeronáutico se registró en la noche del sábado 14 de noviembre en las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que una aeronave comercial de Copa Airlines y un avión de carga de la compañía UPS colisionaran mientras realizaban maniobras de desplazamiento en tierra. Las fotografías difundidas tras el suceso evidencian la magnitud del impacto, dejando al descubierto severas afectaciones estructurales en la parte delantera del carguero y en el extremo del ala izquierda del vuelo comercial.
De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Administración Federal de Aviación (FAA), la punta del ala de un Boeing 737-800NG de Copa Airlines impactó directamente contra la nariz de un Boeing 767 de UPS, aeronave que precisamente tenía programado cubrir la ruta con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia. La colisión ocurrió hacia las 9:15 de la noche, hora local, en momentos en que ambos aparatos transitaban por las calles de rodaje de la terminal aérea estadounidense.
Las imágenes posteriores al accidente permiten observar una marcada deformación en el cono de la nariz del carguero de UPS, con una sección de la estructura metálica visiblemente hundida y daños en su revestimiento exterior. Por su parte, el avión de Copa Airlines —correspondiente al vuelo CM427 procedente de Ciudad de Panamá, en el que viajaban 166 pasajeros y seis tripulantes— sufrió el desprendimiento parcial del extremo de su ala izquierda, pieza aerodinámica conocida en la industria aeronáutica como ‘winglet’.
Choque en Miami anoche sobre las 21:15 en una intersección de taxiways. El COPA 737 (vuelo desde Panamá, con 166 pax) acababa de aterrizar y rodaba hacia la terminal. El UPS 767 (carguero que iba a Bogotá) rodaba para despegar.Lee También
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El FAA dice que el controlador le dijo al UPS que cediera el paso al COPA. El UPS se pasó de la raya y el wingtip izquierdo del 737 le dio de lleno en el morro. En la radio el piloto del UPS reconoció que “avanzamos demasiado” y que el otro los rozó con el ala. El de COPA soltó “alguien nos golpeó” y que les faltaba la punta del ala izquierda.
Dos heridos leves, atendidos en el sitio y sin hospital. El resto de los pasajeros del COPA bajaron bien y el aeropuerto siguió operando, solo desviaron el tráfico a otros taxiways. El NTSB ya está encima.
El vídeo es desde dentro del COPA, se ve bastante bien el morro del UPS y los vehículos de emergencia alrededor. Aún no hay más info oficial.
— Imanol (@ihargom) November 15, 2026
La gravedad de la avería fue advertida de inmediato por la cabina de mando de la aerolínea panameña en medio de las comunicaciones sostenidas con los controladores aéreos de la torre de control. En las grabaciones reveladas tras el episodio se escucha la voz de alerta del piloto de Copa Airlines informando sobre la novedad en la pista: “Alguien nos ha golpeado”. Minutos después, tras verificar visualmente el estado de la estructura, la tripulación notificó que aparentemente faltaba el componente del ala izquierda, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad en tierra sin que se reportaran personas lesionadas entre los ocupantes de ambas aeronaves.
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