Un tenso incidente aeronáutico se registró en la noche del sábado 14 de noviembre en las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que una aeronave comercial de Copa Airlines y un avión de carga de la compañía UPS colisionaran mientras realizaban maniobras de desplazamiento en tierra. Las fotografías difundidas tras el suceso evidencian la magnitud del impacto, dejando al descubierto severas afectaciones estructurales en la parte delantera del carguero y en el extremo del ala izquierda del vuelo comercial.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Administración Federal de Aviación (FAA), la punta del ala de un Boeing 737-800NG de Copa Airlines impactó directamente contra la nariz de un Boeing 767 de UPS, aeronave que precisamente tenía programado cubrir la ruta con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia. La colisión ocurrió hacia las 9:15 de la noche, hora local, en momentos en que ambos aparatos transitaban por las calles de rodaje de la terminal aérea estadounidense.

Las imágenes posteriores al accidente permiten observar una marcada deformación en el cono de la nariz del carguero de UPS, con una sección de la estructura metálica visiblemente hundida y daños en su revestimiento exterior. Por su parte, el avión de Copa Airlines —correspondiente al vuelo CM427 procedente de Ciudad de Panamá, en el que viajaban 166 pasajeros y seis tripulantes— sufrió el desprendimiento parcial del extremo de su ala izquierda, pieza aerodinámica conocida en la industria aeronáutica como ‘winglet’.

La gravedad de la avería fue advertida de inmediato por la cabina de mando de la aerolínea panameña en medio de las comunicaciones sostenidas con los controladores aéreos de la torre de control. En las grabaciones reveladas tras el episodio se escucha la voz de alerta del piloto de Copa Airlines informando sobre la novedad en la pista: “Alguien nos ha golpeado”. Minutos después, tras verificar visualmente el estado de la estructura, la tripulación notificó que aparentemente faltaba el componente del ala izquierda, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad en tierra sin que se reportaran personas lesionadas entre los ocupantes de ambas aeronaves.