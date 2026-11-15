Al menos un centenar de colombianos viajaron a Camboya con la promesa de conseguir empleos con salarios de hasta 2.000 dólares mensuales, pero terminaron secuestrados y obligados a participar en estafas por internet. La red que los reclutó les quitaba los pasaportes, los sometía a jornadas de 12 horas y los amenazaba con torturas si no cumplían las metas.

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Según una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, las víctimas eran contactadas en Colombia con ofertas que incluían el pago de los tiquetes, la gestión de visas y permisos laborales, además de alojamiento gratuito. El recorrido comenzaba en Bogotá y contemplaba escalas en Cartagena, Ámsterdam y Bangkok, antes de llegar a Nom Pen, capital camboyana.

Sin embargo, al llegar al país asiático, hombres armados les confiscaban los documentos y les informaban que debían pagar cerca de 30 millones de pesos por el viaje si querían recuperar su libertad. Mientras tanto, los obligaban a trabajar para una organización dedicada a cometer ciberestafas contra ciudadanos de América Latina.

Así operaba la red que reclutaba colombianos

Los investigadores identificaron como uno de los presuntos jefes de la estructura a un hombre conocido por las víctimas como el ‘señor Gin’. Su nombre aparece en contratos de confidencialidad que los colombianos debían firmar antes de viajar. En algunos de los documentos también se menciona a una compañía llamada BitCloud.

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La organización tenía coordinadores financieros e internacionales en las provincias españolas de Zamora y Castellón, además de una red de reclutadores en Colombia. Estos buscaban principalmente a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas. También les daban instrucciones sobre qué decir ante las autoridades migratorias para evitar sospechas.

Una vez en Camboya, los colombianos recibían una capacitación llamada ‘Mastereo’. Allí los obligaban a suplantar a funcionarios de la Registraduría y ofrecer supuestos trámites para enviar la cédula digital. Mediante engaños, convencían a las víctimas de instalar aplicaciones maliciosas en sus celulares, lo que permitía a los integrantes de la red acceder a los dispositivos y vaciar sus cuentas bancarias.

Quienes no cumplían las metas de llamadas y estafas sufrían castigos físicos, reducción de los pagos prometidos y amenazas de ser vendidos a otras estructuras criminales en Asia, según uno de los investigadores consultados por El Tiempo.

Capturas en Colombia y liberación de las víctimas

La investigación involucró a Interpol y a policías de varios países. En agosto, la Dijín, la Fiscalía y Ameripol, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ejecutaron tres capturas en Colombia y cinco notificaciones de Interpol contra presuntos responsables del reclutamiento.

El caso salió a la luz, en parte, porque una de las mujeres retenidas aprovechó una llamada para contactar a la Policía española. Les informó que estaba secuestrada junto a otros 99 colombianos y que eran víctimas de esclavitud laboral.

Antes de que se concretara un operativo internacional en Camboya, la mayoría de los trabajadores fueron liberados y los responsables desaparecieron. Las autoridades investigan si alguien alertó a los cabecillas sobre la operación.

En el expediente también aparecen cerca de cien videos en los que colombianos muestran sus pasaportes y aseguran que aceptaron voluntariamente viajar y cumplir determinadas tareas. Para los investigadores, estos registros hacían parte de los mecanismos utilizados por la organización para aparentar que los desplazamientos y acuerdos eran voluntarios.

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