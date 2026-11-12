Una grave emergencia se registró en Brooklyn, Nueva York, luego de que un edificio de tres plantas se desplomara durante la tarde del miércoles. El balance preliminar entregado por las autoridades reportó al menos cuatro personas fallecidas y otras 17 heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en Flatbush, un sector residencial del centro de Brooklyn. Tras el colapso, equipos de bomberos, personal médico y organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados y buscar a quienes podrían haber quedado atrapados.

(Lea también:

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció sobre la tragedia durante una conferencia de prensa. El mandatario manifestó estar desconsolado por lo sucedido y pidió recordar a las víctimas, sus familiares y las personas que permanecían hospitalizadas.

Lee También

🚨 #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork. ▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn. — APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026

La comisionada de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, entregó un primer balance de la emergencia y señaló que entre las víctimas había siete menores de edad. También informó que varias personas fueron trasladadas a centros médicos, algunas con lesiones de gravedad.

Entre los afectados se encontraba un niño, situación que generó preocupación entre los representantes locales. Farah N. Louis, integrante del Concejo Municipal, expresó su solidaridad con los afectados y cuestionó las circunstancias que rodearon el desplome.

Uno de los rescates que llamó la atención fue el de una mujer embarazada de seis meses, quien logró salir con vida de entre los restos de la edificación. Su esposo confirmó a la cadena WABC que ella había sido trasladada en una ambulancia para recibir atención médica. Al conocer que su pareja estaba viva, el hombre manifestó su alivio: “Estoy muy feliz”.

Cerca de 250 rescatistas participaron en la búsqueda

La magnitud del derrumbe obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Para las 7:00 p. m., cerca de 250 integrantes del Departamento de Bomberos y de los servicios médicos trabajaban en la zona.

❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸 Un immeuble résidentiel de plusieurs étages s’est effondré à Brooklyn, à New York. Plusieurs morts sont à craindre et des blessés sont signalés. https://t.co/hLCMYXDfQR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026

Los organismos de socorro utilizaron drones, linternas y herramientas especializadas para revisar los escombros y tratar de ubicar a posibles sobrevivientes. A medida que avanzó la noche, la falta de luz natural dificultó las labores, por lo que los rescatistas tuvieron que reforzar la iluminación del lugar.

Imágenes difundidas desde la zona mostraron a los bomberos retirando bloques de concreto y otros materiales para llegar hasta las personas atrapadas. En uno de los procedimientos, los equipos perforaron un espacio entre los restos de la estructura y consiguieron extraer a una víctima.

Posteriormente, los rescatistas formaron una cadena humana para trasladarla hasta una ambulancia. Por su parte, las autoridades señalaron que todavía no tenían un registro definitivo de cuántas personas podrían estar desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

Investigan las causas del derrumbe en Brooklyn

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el edificio tenía un establecimiento comercial en el primer piso y al menos un apartamento en los niveles superiores. La estructura terminó cayendo sobre una obra de construcción contigua.

Hasta el momento, no se había establecido cuántos trabajadores se encontraban en el lugar cuando ocurrió el colapso ni qué provocó exactamente la emergencia.

Sin embargo, los antecedentes del terreno también quedaron bajo revisión. Rodneyse Bichotte Hermelyn, representante estatal de Nueva York, explicó a Spectrum News NY1 que en ese espacio anteriormente funcionaba un centro de atención diurna para adultos mayores y que existían planes para desarrollar un proyecto de vivienda asequible.

Además, registros municipales indican que en abril un contratista de demolición recibió una infracción por continuar trabajos en el terreno pese a una orden de suspensión emitida por el Departamento de Edificios. La sanción fue resuelta en octubre, cuando el responsable pagó una multa de 10.000 dólares.

Las autoridades no han establecido si esos antecedentes tienen relación directa con el desplome. El Departamento de Edificios de Nueva York informó que sus funcionarios se encontraban en el sitio para investigar lo ocurrido.

(Vea también:

Mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para atender a los residentes de Flatbush afectados por el incidente.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que los organismos de emergencia trabajan para asegurar la zona y brindar ayuda a la comunidad.

La investigación continuará para determinar las causas del colapso y establecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad o en los trabajos que se adelantaban en el terreno.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.