Por: Noticiero 90 minutos

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Desde esta semana, 85 puntos de la red Gane-SuperGIROS en Cali han sido habilitados para que las personas damnificadas por el terremoto puedan reclamar los auxilios económicos de 1.050.000 pesos, orientados y entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, este corresponde al segundo desembolso desde que se declaró la emergencia por el sismo.

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Las personas que cumplen con los requisitos definidos por la entidad pueden consultar el listado de puntos habilitados y acercarse al más cercano para realizar el cobro del auxilio. Es indispensable que el beneficiario haya recibido notificación por medio de Vicky, asistente virtual dispuesta para acompañarles en el proceso y orientar los pasos que se deben seguir. En caso de no estar autorizado para este canal, los beneficiarios no podrán efectuar el retiro del dinero por esta vía.

Según la misma fuente, los puntos Gane-SuperGIROS operarán entregando los auxilios de lunes a sábado en dos jornadas, mañana de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., y tarde de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Es importante subrayar que el servicio en estos puntos estará disponible hasta el 19 de noviembre. Sin embargo, el centro de atención masiva en Cosmocentro prestará atención solo hasta el 8 de noviembre, por lo que quienes prefieran acercarse a este lugar deben programarse antes de esa fecha límite.

Otro aspecto relevante es que no todos los beneficiarios deben ir personalmente a un punto físico para recibir la ayuda. Si el usuario dispone de certificación bancaria y la valida con la asistente virtual Vicky, puede recibir el auxilio económico de manera remota, evitando así desplazamientos innecesarios.

En el norte de Cali, el listado de puntos incluye ubicaciones como Vikingos (Cra. 4N #76-08), La Rivera (Cra. 1D #70B-06) y el centro comercial Único, entre otros. En el oriente, se encuentran habilitados lugares como Villa del Lago N2 (Cra. 26 #D70-06), Policía El Diamante y el sector Decepaz II. En la zona sur, puntos destacados son El Guabal (Cra. 39 #14-11) y el centro comercial Cosmocentro 1. Finalmente, en el occidente figuran San Bosco (Cra. 15 #8-11), Gobernación (Cra. 7 #10-10), y Jovita Santa Librada, cubriendo así las diferentes zonas de la ciudad para facilitar el acceso a la ayuda.

Esta estrategia busca garantizar el acceso rápido y seguro a la ayuda para la población afectada, minimizando aglomeraciones y contribuyendo a una distribución eficiente de los recursos, siempre bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde reclamar el auxilio económico para damnificados por el terremoto en Cali?

Las personas autorizadas pueden acudir a cualquiera de los 85 puntos de la red Gane-SuperGIROS distribuidos en las distintas zonas de Cali, como los barrios Vikingos, Villa del Lago N2, El Guabal y San Bosco, entre otros, siempre y cuando cuenten con la notificación emitida a través de Vicky, la asistente virtual. Es fundamental consultar previamente cuál es el punto más cercano y autorizado antes de acercarse.

¿Hasta cuándo están habilitados los puntos Gane-SuperGIROS para cobrar los auxilios en Cali?

De acuerdo con 90 Minutos, el plazo para reclamar los auxilios económicos en los puntos Gane-SuperGIROS de Cali es hasta el 19 de noviembre, mientras que el punto de atención masiva en el centro comercial Cosmocentro operará solo hasta el 8 de noviembre. Es importante que los beneficiarios consulten fechas y horarios antes de movilizarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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