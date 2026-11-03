Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió durante la madrugada del martes 3 de noviembre al Tolima, dejando a su paso daños materiales y personas afectadas en diferentes municipios, según informó la Defensa Civil a medios locales. La emergencia más crítica se presentó en Chaparral, donde ocho viviendas sufrieron daños, entre los que se cuentan grietas, desprendimientos de paredes y techos, e incluso el colapso parcial de una casa. Además, el sismo provocó cortes de energía en sectores del sur del departamento y afectó una estructura en Ibagué.

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De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, de la Defensa Civil del Tolima, el movimiento telúrico se sintió con fuerza en los 47 municipios del departamento. Sin embargo, fue en Chaparral donde se concentraron las mayores afectaciones. Vélez detalló que, en una de las viviendas rurales de este municipio, una persona tuvo que ser atendida en un hospital luego de que el techo se desplomara parcial o totalmente.

El balance preliminar presentado por las autoridades señala que las viviendas afectadas se distribuyen en diferentes sectores: una en El Rocío, tres en Versalles, dos en La Loma y una más en Divino Niño. Este último caso reviste especial atención, al tratarse de una vivienda de bahareque, que sufrió grietas y en la que habitan una persona con discapacidad y un adulto mayor.

En cuanto a los lesionados, se reportaron dos personas afectadas. Una de ellas, habitante de la vereda Vista Hermosa en el sector de Calarma, recibió un golpe en la cabeza por la caída de un ladrillo mientras dormía; requirió atención médica tras la herida. Otra mujer resultó atrapada parcialmente por el desplome de un muro en Chaparral, pero no registró lesiones de gravedad y permanece estable en el hospital.

En Ibagué, la emergencia alcanzó al edificio Altos de Santa Sofía, en la calle 36 con 6, donde se desprendió parte de un muro. Las autoridades continúan la verificación del alcance de esta afectación. Adicionalmente, el mayor Vélez advirtió sobre cortes de electricidad en Chaparral y Roncesvalles, mientras que otros municipios no reportaron daños significativos.

Finalmente, Difensa Civil del Tolima recomendó a la ciudadanía que, ante futuros temblores, permanezca en un lugar seguro en el interior de las viviendas, se agache, se cubra y se proteja. Los organismos de socorro siguen recopilando información para actualizar el balance de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los daños materiales en Chaparral tras el sismo en Tolima?

El sismo causó daños en al menos ocho viviendas de Chaparral, con afectaciones como grietas, desprendimientos de techos y muros, y el colapso parcial de una vivienda. Los daños se registraron en sectores como El Rocío, Versalles, La Loma y Divino Niño, según confirmó la Defensa Civil del Tolima.

¿Qué recomendaciones dio la Defensa Civil del Tolima ante nuevos sismos?

La Defensa Civil del Tolima aconsejó que, en caso de nuevos movimientos telúricos, las personas permanezcan en las viviendas, busquen el lugar más seguro, se agachen, se cubran y se protejan para minimizar riesgos. Estas indicaciones buscan prevenir lesiones durante emergencias sísmicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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