Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luego del fuerte sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada, con epicentro en Chaparral, las autoridades educativas han determinado la suspensión de clases presenciales en Ibagué y los 46 municipios del Tolima este martes 3 de noviembre, de acuerdo con la información oficial difundida tras el movimiento telúrico. La decisión tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y demás personas vinculadas a las instituciones, así como brindar tiempo suficiente para la revisión de posibles daños en las infraestructuras educativas.

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Mientras se adelantan estas inspecciones técnicas, los alumnos participarán en jornadas académicas desde casa. La Secretaría de Educación del Tolima puso en marcha la estrategia denominada Escuela en Casa, la cual fue activada siguiendo las indicaciones de la gobernadora Adriana Magali Matiz y en coordinación con los rectores de los colegios oficiales del departamento. Según detallaron desde la administración departamental, esta medida preventiva se adoptó en las primeras horas del día, con el compromiso de evaluar en las próximas horas o días la viabilidad del regreso seguro a clases presenciales.

La respuesta institucional incluye la activación del Comité de Gestión del Riesgo Escolar, organismo responsable de revisar las condiciones estructurales de los colegios, prestando especial atención a los ubicados en Chaparral, San Antonio y Cajamarca, zonas identificadas como especialmente afectadas por el sismo. Las inspecciones se enfocan en identificar cualquier daño que pudiera poner en peligro a la comunidad educativa. El retorno a las aulas dependerá de los resultados de estas revisiones técnicas y del estado de cada establecimiento.

En el caso de Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda comunicó que las instituciones educativas oficiales emplearán la modalidad virtual de manera temporal, mientras se verifica el estado de sus instalaciones. Adicionalmente, sugirió a los colegios privados implementar la misma medida y realizar las inspecciones pertinentes, con el fin de evitar cualquier exposición a riesgos por daños estructurales que no hayan sido detectados a tiempo. Por ahora, la suspensión de las clases presenciales aplica solo para este martes 3 de noviembre. Las autoridades han informado que próximamente emitirán nuevas directrices, dependiendo del resultado de las inspecciones y evaluaciones estructurales en cada sede educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron las clases presenciales en colegios oficiales de Tolima tras el sismo?

La suspensión de las clases presenciales surgió como una medida preventiva luego del sismo de magnitud 5,6 en Chaparral, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Según información de la Secretaría de Educación y la Gobernación del Tolima, la decisión permite inspeccionar y descartar daños en infraestructuras escolares antes del retorno a clases presenciales.

¿Cuándo se retoman las clases presenciales en Ibagué y Tolima después del sismo?

Por el momento, el regreso a clases presenciales en Ibagué y el resto del Tolima dependerá de los resultados de las revisiones estructurales realizadas por el Comité de Gestión del Riesgo Escolar. Las autoridades informarán sobre la reanudación de actividades habituales cuando se verifique que las edificaciones no representan peligro para los estudiantes y trabajadores de la educación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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