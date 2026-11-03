Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que continúa este martes con diversas labores de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. Estas intervenciones, según la propia entidad, pueden provocar interrupciones temporales en el suministro de agua potable en algunos sectores. La gerencia de Acueducto de Emcali comunicó que los trabajos se enfocarán en la reposición de válvulas y la optimización de las redes, lo que ha llevado a programar suspensiones del servicio en zonas específicas de la capital del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la notificación emitida por Emcali, los barrios Ciudadela Comfandi y Acopi serán los principales afectados durante la jornada. En Ciudadela Comfandi, la suspensión afecta la carrera 81 # 37 A 10, mientras que en Acopi el corte será entre la carrera 39 y las calles 12 A y 13. El propósito de estos trabajos es mejorar la infraestructura y garantizar un mejor servicio a los ciudadanos, tal como lo afirmó el equipo operativo de Emcali a través de sus canales oficiales.

La empresa ha recalcado la importancia de estas acciones y pidió comprensión a los usuarios mientras duran las labores. En un mensaje difundido por redes sociales, Emcali explicó que el equipo operativo estará presente en diferentes puntos de la ciudad realizando adecuaciones y mantenimientos en la red de acueducto. Según la información publicada, cada una de estas actividades busca optimizar la prestación del servicio y garantizar la disponibilidad de agua potable para los habitantes.

Emcali reiteró que la ciudadanía puede consultar en línea el detalle de las intervenciones del día, invitando a ingresar a su plataforma oficial para conocer la programación de reparaciones. Además, a través de las redes sociales, la entidad subrayó que estas maniobras son esenciales para mantener un suministro confiable y estable de agua potable. La empresa busca garantizar el bienestar de los ciudadanos mediante la realización de mejoras constantes en la infraestructura del acueducto local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali este martes?

Según la información difundida por Emcali, los barrios que presentan interrupción del servicio de agua potable este martes son Ciudadela Comfandi, en la carrera 81 # 37 A 10, y Acopi, entre la carrera 39 y las calles 12 A y 13. Emcali recomienda a los habitantes de estos sectores estar atentos a la programación de reparaciones para evitar inconvenientes.

¿Por qué realiza Emcali mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

De acuerdo con Emcali, el objetivo de los trabajos de reparación y mantenimiento es garantizar la optimización de las redes de acueducto y la reposición de válvulas. Estas acciones buscan brindar un mejor servicio de agua potable a los habitantes de Cali y asegurar la durabilidad de la infraestructura que abastece a la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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