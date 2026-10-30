Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El café producido en el Valle del Cauca tendrá una destacada presencia en el Giro de Rigo 2026, bajo la edición denominada La Sucursal. Esta iniciativa es liderada por Marcela Correa y Heidy Escobar, emprendedoras que impulsan la marca 39 Coffee, dedicada a resaltar los cafés de especialidad vallecaucanos y su acceso a mercados diferentes. De acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, el proyecto nació luego de que ambas reconocieran que 39 de los 42 municipios del departamento cultivan café, lo que evidencia la enorme riqueza y tradición cafetera de esta región.

Sigue a PULZO en Discover

El propósito de 39 Coffee se enfoca en promover no solo las bondades del café como producto, sino en destacar la identidad, la historia y el esfuerzo de los caficultores de distintos territorios. Actualmente, esta marca reúne cosechas de municipios como Sevilla, Calima-El Darién, Jamundí, Cali y Yotoco, con una selección cuidada basada en condiciones de cultivo, variedades y procesos que abarcan el beneficio, la recolección y la tostión del grano.

Esta plataforma permitirá que el café vallecaucano esté al alcance de visitantes de distintos países mediante una alianza con el Giro de Rigo 2026, evento deportivo que espera reunir a más de 10.000 ciclistas provenientes de 30 países. La marca llevará tres propuestas inspiradas en los territorios que componen la ruta ciclística: el Bourbon Rosado Lavado de Pichindé (zona rural de Cali) que se distingue por su sabor floral y cuerpo cremoso; el Blend Caturra y Castillo, en el que se mezclan variedades oriundas de Calima-El Darién; y el Colombia Natural de Yotoco, de perfil frutal y dulce, con notas de mora, cacao y frutos rojos.

Con el lema ‘El Valle del Cauca, una taza a la vez’, 39 Coffee refuerza su compromiso de posicionar el café de la región más allá de una bebida cotidiana, invitando a reconocerlo como un producto cargado de identidad, diversidad y esfuerzo colectivo. Según Noticiero 90 Minutos, su apuesta con el Giro de Rigo busca amplificar ese mensaje ante una audiencia internacional, aspirando a que el café del departamento conquiste nuevos mercados y gane mayor reconocimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué variedades de café vallecaucano estarán presentes en el Giro de Rigo 2026?

Según Noticiero 90 Minutos, 39 Coffee presentará tres variedades seleccionadas: Bourbon Rosado Lavado de Pichindé, Blend Caturra y Castillo de Calima-El Darién, y Colombia Natural de Yotoco. Cada una se eligió por sus perfiles sensoriales y su conexión con los territorios representados en la ruta del Giro de Rigo 2026.

¿Qué significa café de especialidad y cómo lo promueven las emprendedoras?

El café de especialidad es aquel que resalta características únicas ligadas a la variedad, técnicas de cultivo y proceso de transformación. En este caso, Marcela Correa y Heidy Escobar promueven cafés que representan la identidad y el trabajo de los caficultores vallecaucanos, seleccionando granos según condiciones específicas y llevándolos a escenarios internacionales como el Giro de Rigo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.