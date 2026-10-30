Por: Portal Bogotá

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció la apertura de su convocatoria de créditos educativos a partir del 3 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del ICETEX, esta iniciativa contempla nuevas líneas de crédito, tasas preferenciales adaptadas a la situación actual del país y mayores beneficios para jóvenes colombianos interesados en formación superior. La oferta está dirigida a financiar el acceso a programas de pregrado y posgrado, tanto en Colombia como en el exterior, enfocada en el primer semestre de 2027.

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Según el ICETEX, se beneficiarán 15.000 nuevos jóvenes en el primer semestre de 2027, sumando en total 25.000 durante ese año. La convocatoria incluye apoyo a estudios en universidades públicas y privadas, así como oportunidades en instituciones internacionales. Existe un énfasis destacado en el apoyo territorial y en la financiación de programas alineados con las necesidades específicas de las regiones y del sector productivo. Los programas que recibirán respaldo comprenden formación técnica, tecnológica, profesional, posgrados, educación para el trabajo y educación continuada.

De forma adicional, la convocatoria 2027-1 ofrece acompañamiento especial a estudiantes afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, y fortalece el retorno de los créditos de sostenimiento para instituciones de educación superior públicas y privadas. La modalidad de financiación está prevista en opciones de corto y mediano plazo, permitiendo a los estudiantes cancelar parte de la deuda durante los estudios y el resto al terminar la formación.

El ICETEX subraya que el trámite para aplicar al crédito debe hacerse exclusivamente a través de su portal web oficial, donde los aspirantes deben diligenciar el formulario de solicitud, descargarlo, firmarlo, colocar la huella dactilar y enviarlo a través del vínculo asignado que llegará al correo electrónico registrado. Insiste en que no existen costos asociados a estos procesos y alerta sobre posibles fraudes cometidos por tramitadores externos, invitando a denunciar estos casos.

Por otro lado, también se abrió la etapa de renovación para los 95.000 beneficiarios actuales, quienes tienen plazo hasta el 26 de febrero de 2027 para actualizar sus datos y llevar el formulario actualizado a su institución educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al crédito del ICETEX en 2027?

Los aspirantes deben diligenciar un formulario de solicitud en el sitio web oficial del ICETEX, descargarlo, firmarlo, colocar la huella dactilar y adjuntarlo a través del enlace que la entidad envía al correo electrónico. No se aceptan intermediarios y el trámite es gratuito, de acuerdo con la información publicada por el propio ICETEX.

¿Qué ventajas ofrece la nueva convocatoria de créditos educativos del ICETEX para el primer semestre de 2027?

De acuerdo con el ICETEX, se ofrecen líneas de crédito renovadas, tasas preferenciales y mayores beneficios. El enfoque principal es el apoyo territorial, la pertinencia de los programas según las necesidades regionales y la inclusión de formación técnica, tecnológica, profesional y posgrados, además del refuerzo a estudiantes damnificados por el sismo del 10 de agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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