Por: El Espectador

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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016, una decisión que implica mantener la vigilancia internacional hasta, por lo menos, octubre de 2027. Durante esta sesión, el embajador de Colombia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas), León Freddy Gaona, fue enfático en afirmar que, para el gobierno actual y los ciudadanos que representan, el citado acuerdo de paz "no es un modelo para el mundo". La declaración se hizo pública en medio de la votación unánime del Consejo y fue recogida por medios como El Espectador.

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Gaona, ante los delegados internacionales, explicó que si bien Colombia apuesta por la paz, el proceso de reconciliación no debe confundirse con impunidad. El embajador desmintió "falsas narrativas" sobre el acuerdo de 2016 y recordó que, desde su vigencia, persisten crímenes como asesinatos, secuestros y extorsión, hechos que han afectado a miles de colombianos. Según el gobierno representado por Gaona, es momento de adaptar el rol de la misión internacional de acuerdo con la evolución del conflicto y la coyuntura actual.

En este sentido, el nuevo mandato de la misión limitará sus funciones a dos aspectos fundamentales: la seguridad de desmovilización y el proceso de reintegración. Así, quedan excluidas funciones de veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI), un cambio solicitado directamente por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, como informó El Espectador. La decisión fue articulada con el Ministro de Agricultura, Indalecio Dandong, y responde a que el gobierno buscaba modificar el alcance de la verificación internacional en ciertos componentes del acuerdo.

Durante la sesión, Reino Unido presentó la ponencia que incluyó la petición de Colombia de retirar la verificación de la RRI. La delegación británica resaltó que, una década después, las lecciones sobre el proceso de paz son evidentes, defendiendo la compatibilidad entre la preservación de los logros alcanzados y el manejo de problemas de seguridad. Igualmente, destacó la desmovilización de más de 11.000 excombatientes desde la firma del acuerdo, como parte de los hitos a proteger.

El delegado de China, por su parte, instó a Colombia a invertir más recursos en el desarrollo de zonas rurales, subrayando la importancia de promover una paz sostenible. Así, a diez años del acuerdo y con la implementación en su tercio final, el respaldo internacional se mantiene, aunque adaptándose a las prioridades del gobierno colombiano actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Colombia decidió retirar la verificación internacional de la Reforma Rural Integral?

De acuerdo con la información presentada, la exclusión de la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral respondió a una solicitud expresa del actual gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella. El objetivo era ajustar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para enfocarse únicamente en los aspectos de seguridad de desmovilización y reintegración, dejando fuera la supervisión del componente rural.

¿Cuáles son los puntos que continúa verificando la Misión de la ONU en el Acuerdo de Paz colombiano?

Según lo expuesto en la sesión del Consejo de Seguridad y detallado por El Espectador, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia mantiene su labor en dos áreas clave del Acuerdo de Paz: la seguridad para los excombatientes en proceso de desmovilización y el acompañamiento a su reintegración en la sociedad civil, acordes con el nuevo mandato aprobado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.