Por: Noticiero 90 minutos

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Los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó presentaron al Gobierno nacional una agenda conjunta con el propósito de que sus principales proyectos de infraestructura y conectividad sean incluidos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND). De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, estas regiones esperan contar con respaldo estatal, tanto en términos de financiamiento como de compromisos formales que garanticen la materialización de las iniciativas propuestas.

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Entre los proyectos priorizados, destaca la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, esencial para mejorar la movilidad y eficiencia de la principal plataforma portuaria del suroccidente colombiano. Este canal actualmente tiene una profundidad aproximada de 12,5 metros y se espera aumentar hasta los 16 metros. Para ello, las autoridades regionales señalan la necesidad de avanzar en estudios técnicos, cumplimiento de trámites ambientales, realización de consultas previas y definición tanto de los recursos necesarios como del esquema contractual bajo el cual se ejecutará el proyecto.

Otra obra relevante es la vía Mulaló-Loboguerrero, planeada para mejorar la conexión entre Cali y el puerto de Buenaventura. Según el documento citado por 90 Minutos, con esta carretera se reduciría la distancia recorrida en 42 kilómetros y se ahorraría cerca de una hora en el trayecto. Sin embargo, su desarrollo requiere que el Gobierno nacional y la empresa concesionaria lleguen a un acuerdo sobre el ajuste del valor contractual y así concretar el cierre financiero correspondiente. Marvin Mendoza, gerente de la Comisión General Regional de Competitividad, enfatizó que esta vía traería beneficios considerables tanto por el ahorro de tiempo como por el fortalecimiento del aeropuerto internacional, el principal nodo aeroportuario del suroccidente.

La agenda también resalta la finalización de la Nueva Malla Vial del Valle y las vías de acceso al puerto, junto con el avance en las obras del corredor Loboguerrero-Calima, donde la gestión de recursos pendientes y la culminación de unidades funcionales resultan prioritarios. En total, el portafolio regional incluye 158 proyectos para el periodo 2026-2030, abarcando áreas como infraestructura estratégica, seguridad y justicia, desarrollo territorial, talento humano, fortalecimiento productivo y reactivación económica. Yessica Leonor Mosquera, secretaria de Planeación y Desarrollo del Chocó, subrayó la necesidad de asegurar recursos mediante vigencias futuras para contar con financiación a largo plazo.

Si bien los cuatro departamentos impulsan esta propuesta de forma conjunta, el documento otorga mayor protagonismo a las obras vinculadas al Valle del Cauca, especialmente en el ámbito vial y portuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que priorizan los departamentos del Pacífico para el Plan Nacional de Desarrollo?

Entre los principales proyectos priorizados por Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó para el próximo Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero, el fortalecimiento de la infraestructura logística y el desarrollo de proyectos energéticos. Además, se plantean la finalización de la Nueva Malla Vial del Valle y la ejecución de obras en el corredor Loboguerrero-Calima. Estas iniciativas buscan mejorar la competitividad y conectividad regional.

¿Qué significa el proceso de vigencias futuras para financiar proyectos de infraestructura?

El concepto de vigencias futuras hace referencia a una herramienta legal y financiera utilizada en Colombia para comprometer recursos presupuestales de años posteriores al vigente. Esto permite financiar proyectos de infraestructura de gran envergadura a largo plazo, garantizando que las obras cuenten con el respaldo económico necesario para desarrollarse y culminarse aunque excedan el periodo fiscal actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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