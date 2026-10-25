Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una adolescente de 17 años recuperó su libertad este domingo 25 de octubre después de estar retenida durante 43 días por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Inzá, ubicado en el oriente del Cauca. La liberación se llevó a cabo en medio de una compleja coyuntura en la región, caracterizada por la presencia de múltiples grupos armados ilegales y enfrentamientos constantes.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información, la entrega de la joven contó con la participación de una comisión humanitaria compuesta por la Defensoría del Pueblo, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), organizaciones defensoras de derechos humanos y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La presencia del arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, también hizo parte de este acto humanitario, otorgándole legitimidad y respaldo social.

Los hechos que rodearon la retención de la adolescente se remontan al 12 de septiembre, fecha en que fue capturada en la vereda Togalma durante enfrentamientos armados entre el ELN y la columna móvil Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con un comunicado emitido por el Frente Guerrillero Manuel Vásquez Castaño, del ELN, la adolescente hacía parte de esa estructura insurgente. Asimismo, en el mismo comunicado se mencionó que dos integrantes de la columna Dagoberto Ramos perdieron la vida en dicho combate.

La noticia de la liberación de la joven fue difundida el mismo día en que el presidente Abelardo de la Espriella anunció el aumento en el número de personas fallecidas tras un bombardeo llevado a cabo en un campamento del ELN, ubicado en la zona rural de El Tambo, también en el departamento del Cauca. Según lo informado por el mandatario, el saldo mortal ascendió a diez personas, incluyendo a "Marcos Pacífico", considerado jefe del frente José María Becerra, así como a "Ochenta" y "Murillo".

El Gobierno nacional denominó a esta acción militar como operación Ónix y la presentó como uno de los golpes más significativos contra el ELN en los últimos ocho años. Asimismo, De la Espriella señaló que "Marcos Pacífico" estaba vinculado a delitos como homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados, según sus declaraciones.

La continuidad del conflicto en el Cauca y la intervención de organismos internacionales refuerzan la necesidad de seguir observando la situación humanitaria en la zona, como evidencia la labor de entidades como la ONU, la MAPP/OEA y la Defensoría del Pueblo, citadas por El Espectador.

¿Cómo fue liberada la adolescente retenida por el ELN en Cauca?

La liberación de la adolescente se efectuó tras 43 días de cautiverio en Inzá, Cauca, y contó con la intervención de una comisión humanitaria integrada por entidades nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP/OEA, así como organizaciones indígenas y religiosas. Estas instituciones participaron en la entrega y garantizaron que el proceso fuera respetuoso y transparente, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué es la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y cuál fue su función en el caso?

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) es un organismo internacional encargado de brindar acompañamiento y verificación en procesos de paz y situaciones de crisis humanitarias. En el caso de la liberación de la adolescente, la MAPP/OEA formó parte de la comisión humanitaria que facilitó y supervisó el acto, proporcionando garantías para las partes involucradas y reforzando la legitimidad del procedimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.