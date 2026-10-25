Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación a los habitantes de Bogotá para sumergirse en una experiencia artística única. Se trata del concierto performático titulado Soberana: luchar, amar y rugir como mujer, a cargo de la cantautora bogotana Aura Martínez. De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, este evento tiene como propósito explorar las diversas maneras en que se vive la feminidad, al tiempo que invita a reflexionar sobre los derechos y la autonomía de las mujeres. El espectáculo fusiona música, voz y movimiento, abriendo un espacio de diálogo alrededor de la ternura, los afectos y las experiencias femeninas.

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El concierto está programado para el martes 10 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m., en el teatro de la Institución Educativa Los Alpes, situada en la localidad de San Cristóbal, en la dirección carrera 11 Este No. 33 A - 62 sur. Como destaca Idartes, la entrada es gratuita, lo que permite que personas de diferentes sectores de la ciudad puedan sumarse a este acto cultural sin barreras económicas.

La propuesta de Aura Martínez recurre tanto a composiciones originales como a versiones de temas clásicos de la música popular latinoamericana. De acuerdo con la invitación oficial, este repertorio acompaña un recorrido emocional que conecta situaciones cotidianas y profundas, relacionadas con el ser mujer en la sociedad actual. La actividad se realiza en el marco del 25N, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aportando un contexto relevante y una invitación a la reflexión colectiva en torno a la autonomía y los derechos femeninos.

Además, el evento está pensado para estimular la participación activa del público, fortaleciendo los lazos comunitarios y propiciando una conversación abierta sobre las distintas formas de existir y resistir como mujer. Idartes, como entidad distrital, reafirma así su compromiso con la promoción del arte y la sensibilización social a través de iniciativas gratuitas en escenarios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo es el concierto performático ‘Soberana’ de Aura Martínez en Bogotá?

El concierto performático Soberana: luchar, amar y rugir como mujer de Aura Martínez está programado para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 9:00 a. m., en el Teatro de la Institución Educativa Los Alpes, ubicado en la localidad de San Cristóbal, carrera 11 Este No. 33 A - 62 sur, según datos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La entrada es gratuita.

¿Cuál es el propósito del evento ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’ realizado por Idartes?

El evento busca explorar desde el arte las múltiples maneras de ser mujer, reflexionar sobre los derechos y la autonomía femenina, y promover la participación del público en un espacio de diálogo. De acuerdo con Idartes, la propuesta de Aura Martínez conecta la música, la voz y el movimiento para abordar temas como la ternura y los afectos, en el contexto de la conmemoración del 25N, fecha relevante para la reflexión sobre la violencia contra las mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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