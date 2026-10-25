Por: El Espectador

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La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia puso en marcha un proceso de adquisición de perros para reforzar la vigilancia en la Cárcel Distrital de Varones y el Centro Especial de Reclusión de Bogotá. Según los documentos oficiales, la entidad determinó un presupuesto de COP 100.800.000 para la compra de seis ejemplares, lo que significa que cada perro tendría un costo de COP 16.800.000. El cálculo de ese valor se basó en un estudio sectorial hecho por la propia Secretaría, buscando ajustarse a los precios del mercado. Las razas solicitadas para esta contratación son pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto, elegidas por sus características físicas y conductuales orientadas al trabajo de seguridad. Así lo detallan los documentos del proceso, según información revisada por El Espectador.

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No obstante, este proyecto ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, en especial por parte del concejal Julián Sastoque. El cabildante puso el foco en el elevado valor asignado a cada animal y pidió a los organismos de control que revisen el presupuesto y supervisen las condiciones de adquisición. Sastoque también expresó preocupación por el enfoque exclusivo en la compra de perros y no en la evaluación de posibles alternativas basadas en herramientas tecnológicas, que, según afirma, podrían cumplir tareas de vigilancia de manera más eficiente o económica. "Los están comprando como si fuera un catálogo de cosas. Yo sí creo que esto se puede hacer con elementos tecnológicos", manifestó el funcionario, citado en el reporte.

Además del tema económico y de las alternativas de seguridad, el concejal hizo énfasis en el bienestar animal, interrogando sobre las condiciones de los criaderos, los procesos de entrenamiento y el futuro de los perros que no lleguen a cumplir con los requisitos exigidos para estas labores. Ante estas dudas, Sastoque anunció que presentará un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Seguridad para conocer la cantidad de perros que actualmente operan en la entidad, el estado en que se encuentran y cuál es su destino una vez finalizan su servicio.

Por ahora, la Secretaría solo ha habilitado la fase de presentación de ofertas en SECOP II, el portal oficial de compras públicas, donde los interesados deben incluir el precio por ejemplar y el monto correspondiente a las seis unidades. Según los documentos revisados, los valores establecidos son únicamente estimaciones y no constan como pagos efectuados ni como contratos adjudicados. Mientras avanza el proceso, permanece abierta la discusión sobre el uso de recursos públicos y el trato a los animales involucrados en este tipo de iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta cada perro de seguridad para la cárcel distrital de Bogotá?

De acuerdo con los documentos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el costo estimado por cada uno de los seis perros de seguridad es de COP 16.800.000. Esta cifra se fundamenta en un estudio de mercado sectorial y busca servir como una base para la estructuración del proceso de adquisición, aunque aún no se ha confirmado ningún pago ni adjudicación definitiva.

¿Qué cuestionamientos hizo Julián Sastoque sobre la compra de perros de seguridad?

El concejal Julián Sastoque se pronunció sobre el proceso, cuestionando principalmente el alto costo previsto por cada ejemplar y la decisión de preferir la compra de perros en lugar de explorar alternativas tecnológicas para las labores de seguridad. Además, planteó inquietudes sobre el bienestar animal, las condiciones de entrenamiento y el destino de estos perros una vez finalizan su servicio, solicitando a la Secretaría información detallada sobre estos aspectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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