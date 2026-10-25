Por: Portal Bogotá

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Este lunes 26 de octubre de 2026, algunos barrios en Bogotá experimentarán cortes temporales de agua debido a trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), de acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá. Este tipo de intervenciones se consideran necesarias para optimizar el suministro de agua, evitando afectaciones mayores a futuro por posibles daños en las tuberías o en los accesorios de suministro. Por esta razón, la EAAB anunció una suspensión programada en varias zonas de la capital.

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En esta ocasión, la medida impacta principalmente a la localidad de Usaquén. Los barrios afectados incluyen Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmédica Colina Campestre. Según el comunicado, la suspensión del servicio de agua abarcará el área comprendida desde la calle 147A hasta la calle 153, entre la avenida carrera 45 y la carrera 58. La interrupción comenzará a las 2:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de cuatro horas. El motivo específico de estos trabajos es la verificación de un macromedidor, un dispositivo clave que permite monitorear y medir el flujo total de agua en una zona extensa.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha hecho énfasis en las recomendaciones para los usuarios afectados por la suspensión del servicio. Entre las sugerencias, se encuentra llenar previamente el tanque de reserva de la vivienda, almacenar agua en recipientes para consumo inmediato —preferiblemente antes de 24 horas—, y priorizar el uso racional del agua, especialmente para el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, EAAB dispondrá de carrotanques de agua, que tendrán prioridad para clínicas, hospitales y centros donde se concentra un alto número de personas. Quienes requieran este servicio pueden solicitarlo a través de la Acualínea 116.

La alcaldía invita a consultar información adicional sobre otros servicios públicos como los cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños, para que la ciudadanía pueda anticiparse y tomar medidas precautorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Usaquén tendrán cortes de agua este lunes 26 de octubre de 2026?

Los barrios de Usaquén que enfrentarán cortes temporales de agua son Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmédica Colina Campestre. Según la Alcaldía de Bogotá y la EAAB, la suspensión será entre las calles 147A y 153, desde la avenida carrera 45 hasta la carrera 58, a partir de las 2:00 p. m. por cuatro horas.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para afrontar el corte de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas y dar prioridad a actividades básicas como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, para hospitales o centros de alta afluencia que requieran agua durante el corte, la EAAB pone a disposición el servicio de carrotanques, solicitable por la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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