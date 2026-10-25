Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el compromiso de la ciudadanía con el cuidado del entorno urbano se fomenta a través del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Bajo esta iniciativa, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a todas las personas que tengan muebles y enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en la ciudad, habilitados en diferentes localidades entre el 26 y el 31 de octubre del 2026, según información oficial de la UAESP.

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Estos Ecopuntos representan la solución adecuada para la disposición de residuos voluminosos que no son recogidos en la recolección habitual de basuras. De acuerdo con la UAESP, objetos como colchones, madera, muebles, tejas y otros elementos de gran tamaño pueden ser entregados semanalmente en estos lugares. La ubicación de los Ecopuntos se distribuye a lo largo de diferentes localidades de la capital, permitiendo que las personas tengan un punto cercano donde llevar estos residuos y así mantener limpias sus áreas de residencia.

El correcto manejo de este tipo de desechos evita que terminen en espacios públicos o zonas verdes, contribuyendo de manera significativa a la limpieza de los barrios en el marco de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Según indica la UAESP, cuando las personas separan adecuadamente sus residuos, respetan los horarios y hacen uso de los canales oficiales de recolección, la ciudad refleja un mejor aspecto y las condiciones ambientales mejoran para todos los habitantes. Es por esto que recomiendan consultar los puntos de recolección para cada semana, información que está disponible en los canales oficiales de la UAESP.

Además, para las personas interesadas en orientación sobre el manejo de basuras, muebles viejos, escombros y la disposición adecuada de desperdicios, existe ‘Aseo Bogotá’. De acuerdo con la entidad, este sitio web brinda información útil y oportuna sobre el servicio público de aseo, permitiendo que cualquier persona pueda consultar fácilmente las recomendaciones y normativas vigentes en la ciudad para separar, almacenar y disponer cada tipo de residuo.

La organización y el respeto a las rutas establecidas para la recolección, junto con la disposición en Ecopuntos, representan pasos concretos hacia una Bogotá más limpia y ordenada, logrando que cada ciudadano sea protagonista del bienestar urbano y del cuidado de su entorno inmediato, como menciona la UAESP en su portal informativo.

¿Qué objetos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos en Bogotá están pensados para la recolección de residuos voluminosos que no recoge el servicio habitual de aseo. Entre estos objetos están colchones, madera, muebles, tejas y elementos similares, permitiendo su disposición correcta y evitando que terminen en vías públicas o espacios inapropiados.

¿Cómo funciona el servicio de Ecopuntos en la recolección de basuras de Bogotá?

El servicio de Ecopuntos, impulsado por la UAESP, consiste en puntos específicos dispuestos semanalmente en diferentes localidades de Bogotá, donde las personas pueden llevar sus enseres y muebles en mal estado. Esto complementa el trabajo de los operadores de aseo, promueve el cumplimiento de la normatividad y facilita el mantenimiento de la limpieza en todos los barrios de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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