Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación especial a la ciudadanía para sumarse a una experiencia cultural única en Bogotá. Se trata del concierto performático ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’, una propuesta artística de Aura Martínez que combina música, voz y movimiento con el propósito de explorar las distintas maneras de ser mujer, así como reflexionar en torno a sus derechos y autonomía. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este evento se realizará el martes 10 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m., en el Teatro de la Institución Educativa Los Alpes, localizado en la localidad de San Cristóbal. Como parte del compromiso del Idartes de democratizar el acceso a la cultura, la entrada será gratuita.

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En este escenario, Aura Martínez, cantautora bogotana, interpreta canciones originales y versiones de reconocidas obras de la música popular latinoamericana. A través de sus creaciones, la artista recorre sentimientos y experiencias que giran en torno a la ternura, los afectos y, especialmente, la autonomía de las mujeres. La presentación se enmarca en la conmemoración del 25 de noviembre, fecha señalada internacionalmente para reflexionar sobre la lucha y los derechos de las mujeres, conocida como el “25N”. En este contexto, el público es invitado no solo a disfrutar del espectáculo, sino también a participar activamente en un espacio de debate y construcción colectiva de significado alrededor de la autonomía y el empoderamiento femenino.

El evento promueve un diálogo directo entre los asistentes y los artistas, lo que permite explorar desde el arte vivencias y luchas que otras formas de expresión podrían no alcanzar a mostrar. Así, la propuesta impulsa el reconocimiento de la multiplicidad de formas de ser mujer y de cómo, desde el arte, se pueden abordar asuntos tan relevantes como los derechos y la igualdad de género. Toda la información y la invitación oficial han sido difundidas por la Alcaldía de Bogotá y el Idartes, entidades reconocidas por su labor en el fortalecimiento de la vida cultural en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas aborda el concierto ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’ de Aura Martínez?

El concierto performático propuesto por Aura Martínez explora experiencias y emociones relacionadas con la ternura, los afectos y la autonomía femenina, invitando a reflexionar sobre los derechos de las mujeres y las distintas formas de existir, según datos proporcionados por la Alcaldía de Bogotá y el Idartes.

¿Dónde y cuándo es el concierto performático de Aura Martínez en Bogotá y cómo acceder?

La presentación se realizará en el Teatro de la Institución Educativa Los Alpes, ubicado en la localidad de San Cristóbal, carrera 11 Este No. 33 A - 62 sur, el martes 10 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. La entrada es gratuita para todo el público, conforme a la información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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